അസമിൽ ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാൻ എട്ടംഗ സമിതി; ചട്ടങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിനകം

അസമിൽ ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കാൻ എട്ടംഗ സമിതി; ചട്ടങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിനകംtext_fields
ഗുവാഹത്തി: അസമിൽ ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ എട്ടംഗ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപന പ്രകാരം, കരട് ചട്ടങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിനകം സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാൻ സമിതിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഉത്തരാഖണ്ഡിനും ഗുജറാത്തിനും ശേഷം ഏക സിവിൽ കോഡ് ബിൽ പാസാക്കുന്ന രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് അസം. മെയ് 27-നാണ് 'അസം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ബിൽ, 2026' സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാസാക്കിയത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതിക്കായി ബിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് അയച്ചതായി ആഭ്യന്തര-പൊളിറ്റിക്കൽ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അജയ് തിവാരി അറിയിച്ചു.
ദേബ പ്രസാദ് മിശ്ര അധ്യക്ഷൻ; പ്രധാന വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർ സമിതിയിൽ
ഹോം & പൊളിറ്റിക്കൽ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ദേബ പ്രസാദ് മിശ്രയാണ് ചട്ടരൂപീകരണ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ. സമിതിയിലെ മറ്റ് പ്രധാന അംഗങ്ങൾ:
പാർത്ഥ പ്രതിം മജുംദാർ (ധനകാര്യ സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണറും സെക്രട്ടറിയും)
ഗീതാഞ്ജലി ഡി സൈകിയ (ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സെക്രട്ടറി)
ഫരീദ സംസുൽ (ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വികസന വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി)
മൃദുൽ കുമാർ ദാസ് (ആഭ്യന്തര-പൊളിറ്റിക്കൽ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി)
ബഹുഭാര്യത്വത്തിന് 7 വർഷം വരെ തടവ്; പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ
മതം നോക്കാതെ വിവാഹം, വിവാഹമോചനം, സ്വത്തവകാശം, ലിവിങ് ടുഗെദർ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയ്ക്ക് പൊതുവായ നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അസം യു.സി.സി നിയമത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബഹുഭാര്യത്വവും ബഹുഭർതൃത്വവും പൂർണമായി നിരോധിച്ചു. നിയമം ലംഘിച്ച് ഒന്നിലധികം വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഏഴ് വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കും. ലിവിങ് ടുഗെദർ ബന്ധങ്ങൾ നിർബന്ധമായും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നവർക്ക് മൂന്ന് മാസം വരെ തടവോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കും. അസമിലെ തദ്ദേശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും ഗോത്ര സംസ്കാരങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം മുൻനിർത്തി, സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരതാമസക്കാരായ പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളെ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സമിതി സമർപ്പിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത് യു.സി.സി അസമിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തും.