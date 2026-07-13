നാഗാലാൻഡിൽ ഐ.ഇ.ഡി സ്ഫോടനം: അസം റൈഫിൾസ് ജവാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നാല് പേർക്ക് പരിക്ക്

നാഗാലാൻഡിൽ ഐ.ഇ.ഡി സ്ഫോടനം: അസം റൈഫിൾസ് ജവാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നാല് പേർക്ക് പരിക്ക്text_fields
നാഗാലാൻഡിലെ സുഖോവി പ്രദേശത്തിന് സമീപം തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടായ സംശയാസ്പദമായ ഐ.ഇ.ഡി സ്ഫോടനത്തിൽ അസം റൈഫിൾസിലെ ഒരു ജവാൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും നാല് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കോഹിമ പ്രതിരോധ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, അസം റൈഫിൾസിന്റെ വാഹനവ്യൂഹത്തെയാണ് സ്ഫോടനം ലക്ഷ്യമിട്ടത്.
"സുഖോവിക്ക് സമീപം അസം റൈഫിൾസ് വാഹനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സംശയാസ്പദമായ ഐ.ഇ.ഡി സ്ഫോടനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും നാല് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാസേനയുടെ ഓപ്പറേഷൻ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് ലഭ്യമാകും," എന്ന് പ്രതിരോധ പി.ആർ.ഒ. അറിയിച്ചതായി എ.എൻ.ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സുരക്ഷാസേന പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ-സുരക്ഷാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെ സംഘത്തെക്കുറിച്ചോ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
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