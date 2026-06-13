അസമിൽ 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ആധാർ കാർഡ് നൽകുന്നതിന് നിയന്ത്രണം; ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ

അസമിൽ 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ആധാർ കാർഡ് നൽകുന്നതിന് നിയന്ത്രണം; ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മtext_fields
അസം: പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് പുതിയ ആധാർ കാർഡുകൾ അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അസം സർക്കാർ സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്തു. ഇനി മുതൽ 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആധാർ കാർഡ് നൽകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ നിയന്ത്രണത്തിൽ ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്കും തോട്ടം തൊഴിലാളി സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും 2027 മാർച്ച് മാസം വരെ ആധാർ കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കാനും അത് കൈപ്പറ്റാനും തടസ്സമുണ്ടാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പുതിയ തീരുമാനം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. പ്രായപൂർത്തിയായ പൊതുവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പുതിയ ആധാർ കാർഡുകൾ നൽകുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ, പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെയും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് 2027 മാർച്ച് വരെയുള്ള സമയപരിധി അവർക്ക് മാത്രമായി നീട്ടിനൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ആധാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പുറമെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വലിയ പ്രഖ്യാപനവും മുഖ്യമന്ത്രി ഈ യോഗത്തിൽ നടത്തി. ഗുവാഹത്തി മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ പുതിയൊരു 'ഗുവാഹത്തി സാറ്റലൈറ്റ് സിറ്റി' യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. നഗരവൽക്കരണം മൂലം ഗുവാഹത്തി നേരിടുന്ന തിരക്കും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരിഹരിക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും ഈ പുതിയ സാറ്റലൈറ്റ് സിറ്റി പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ദേശീയതലത്തിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പങ്കുവെച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ശക്തമായ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യയുടെ നയരൂപീകരണ ചർച്ചകളിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു കിടന്നിരുന്ന ഈ പ്രവിശ്യകളെ രാജ്യാന്തര തലത്തിലും ദേശീയതലത്തിലും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരും വർഷങ്ങളിൽ വികസനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും ഒരുപോലെ എത്തിച്ചേരണമെന്നും, പ്രാദേശികമായ തുല്യതക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയാണ് രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
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