അസമിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രകടനം നിരാശാജനകം, തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നു -ഗൗരവ് ഗൊഗോയ്
ഗുവാഹത്തി: അസം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ കോൺഗ്രസ്സിന് അങ്ങേയറ്റം നിരാശാജനകമാണെന്നും പരാജയത്തിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം താൻ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും അസം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഗൗരവ് ഗൊഗോയ്. പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം.എൽ.എമാർ പങ്കെടുത്ത അവലോകന യോഗത്തിനിടെയാണ് ഗൊഗോയിയുടെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ. "അടുത്തിടെ നടന്ന അസം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം നിരാശാജനകമാണ്. അതിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്," ഗൊഗോയ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പാർട്ടി ആഭ്യന്തര അവലോകന നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഞാൻ ഹൈക്കമാൻഡിനെയും ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, സംഘടനാ പുനഃസംഘടനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭാവി നടപടികൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻഡാണ്, അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതും അവരാണ്. അതേസമയം, ഞങ്ങൾ ഇതിനകം ഒരു ആന്തരിക അവലോകന പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു... അടുത്ത ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ 2026ലെ ഈ പ്രത്യേക ഫലത്തിന് കാരണമാകുന്ന യഥാർഥ കാരണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പാർട്ടി ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അസം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ.ഡി.എക്ക് വൻ വിജയം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ പ്രതികരണം. സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയാണ് എൻ.ഡി.എ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്. 126 അംഗ സഭയിലേക്ക് എൻ.ഡി.എ 102 സീറ്റുകൾ നേടി. ബി.ജെ.പി 82 സീറ്റുകൾ നേടി, സഖ്യകക്ഷികളായ എ.ജി.പിയും ബി.ഒ.പി.എഫും 10 സീറ്റുകൾ വീതം നേടി.
കോൺഗ്രസിന് 19 സീറ്റും ഐ.എൻ.സിയുടെ പ്രതിപക്ഷ മിത്രജൂട്ടിന് 19 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ റൈജോർ ദളിന് 2 സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. അതേസമയം എ.ജെ.പിക്ക് ഒരു സീറ്റ് പോലും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എ.ഐ.യു.ഡി.എഫിന് രണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. പുതിയ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് മേയ് 12ന് രാവിലെ 11ന് ഗുവാഹത്തിയിലെ ഖാനപാര ഫീൽഡിൽ നടക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അസം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബി.ജെ.പി) പ്രസിഡന്റ് ദിലീപ് സൈകിയ വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോൺഗ്രസിന് 15 വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും കനത്ത തോൽവിയാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായത്.
