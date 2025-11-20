Begin typing your search above and press return to search.
    1950ലെ നിയമം പൊടിതട്ടിയെടുത്തു; ‘വിദേശികളായ’ അഞ്ചുപേർ 24 മണിക്കൂറിനകം രാജ്യം വിടണമെന്ന് അസം ട്രൈബ്യൂണൽ

    അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ

    ഗു​വാ​ഹ​തി: അ​സ​മി​ലെ വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ര​ല്ലെ​ന്ന് വി​ധി​ച്ച അ​ഞ്ചു​പേ​ർ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം രാ​ജ്യം വി​ട​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കു​ടി​യേ​റ്റ വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള (ഇ​മി​ട്രെ​ന്റ്സ് എ​ക്സ്പ​ൽ​ഷ​ൻ ഫ്രം ​അ​സം നി​യ​മം 1950) ആ​ദ്യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യ അ​ഞ്ചു​പേ​​രെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു വി​വ​ര​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​ർ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​വ​ർ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി സ്ഥ​ല​ത്തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തെ ആ​ളു​ക​ളും പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ടു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നാ​ലു സ്ത്രീ​ക​ളും ഒ​രു പു​രു​ഷ​നു​മു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് സം​ഘം. സോ​നി​ത്പു​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ധോ​ബോ​ക​ത ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. അ​തി​ർ​ത്തി പൊ​ലീ​സാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ കേ​സ് 2006ൽ ​സോ​നി​ത്പു​രി​ലെ വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​തെ​ന്ന് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ആ​ന​ന്ദ കു​മാ​ർ ദാ​സ് ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​നും ‘വി​ദേ​ശി​ക​ളെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ’ സാ​ന്നി​ധ്യം പ്ര​ശ്ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ണ്ട്.

    ഉ​ത്ത​ര​വ് കൈ​പ്പ​റ്റി 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം ധു​ബ്രി, ശ്രീ​ഭൂ​മി, ദ​ക്ഷി​ണ സ​ൽ​മാ​ര-​മ​ങ്ക​ചാ​ർ റൂ​ട്ടു​വ​ഴി രാ​ജ്യം​വി​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ള്ള​ത്. ഈ ​പാ​ത ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ലേ​ക്കു​ള്ള​താ​ണ്. ഇ​ത് സ്വ​മേ​ധ​യാ ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​സ​മി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വ് തു​ട​ർ​ന്നു.

    1950 മു​ത​ൽ അ​ന​ക്ക​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന നി​യ​മ​ത്തി​ന് ഈ ​വ​ർ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലാ​ണ് അ​സം സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തു​ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​ത്. നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നേ​ര​ത്തേ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി പ്ര​വാ​ഹം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ അ​സം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ​ദ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം നി​യ​മ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്.

    TAGS:AssamForeignersindian citizenshipHimanta Biswa Sarma
