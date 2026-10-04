ഹൈകോടതി ഉത്തരവ് തള്ളി അതിർത്തി കടത്തിവിട്ടു; രണ്ട് സ്ത്രീകൾ എവിടെയെന്ന് വിവരമില്ല! ജയ്ശങ്കറിന് ഗൗരവ് ഗൊഗോയിയുടെ കത്ത്!text_fields
ഗുവാഹത്തി: അസമിലെ നാഗോൺ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി അതിർത്തി കടത്തിവിടപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ത്രീകളെ കണ്ടെത്തി സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നയതന്ത്രതലത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കറിന് അസം പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനും ലോക്സഭാ ഉപനേതാവുമായ ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് കത്തയച്ചു. ഒക്ടോബർ ആറിന് നാഗോൺ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് വിഷയം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും ചൂടുപിടിക്കുന്നത്.
നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർണമായും കാറ്റിൽപ്പറത്തിയാണ് ഈ സ്ത്രീകളെ നാടുകടത്തിയതെന്നും മാസങ്ങളായി ഇവരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ലെന്നും ഗൊഗോയ് കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബംഗ്ലാദേശ് അധികൃതരുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഷയം ഉടനടി സംസാരിക്കണമെന്നും, ധാക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷനും സിൽഹെറ്റിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഹൈക്കമ്മീഷനും വഴി ഇവരെ കണ്ടെത്തി തിരികെ എത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഹൈകോടതി ഉത്തരവ് അട്ടിമറിച്ച് നാടുകടത്തൽ
ബഗരിഗുരി സ്വദേശി ജഹാനാര ബീഗം, ധിംഗ് ഗാവ് സ്വദേശി മുംതാസ് ബീഗം എന്നിവരെയാണ് ജൂൺ 13, 14 തീയതികളിലെ രാത്രിയിൽ അതിർത്തി കടത്തിവിട്ടത്. 2019-ൽ നാഗോണിലെ ഫോറിനേഴ്സ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഇവരെ വിദേശികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ഇരുവരും ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും, സുപ്രധാന തെളിവുകൾ വേണ്ടവിധം പരിശോധിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതി 2026 ഏപ്രിലിൽ ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയും പുനഃപരിശോധനയ്ക്കായി കേസ് ട്രൈബ്യൂണലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു.
ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം മെയ് 29-ന് ജഹാനാരയും മെയ് 30-ന് മുംതാസും ട്രൈബ്യൂണലിന് മുന്നിൽ ഹാജരായെങ്കിലും ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ് നേടാനോ ഹൈക്കോടതിയെ വീണ്ടും സമീപിക്കാനോ ഉള്ള നിയമപരമായ അവകാശത്തെ ഭരണകൂടം ഇല്ലാതാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഗൊഗോയ് ആരോപിച്ചു. കോടതിയെ സമീപിച്ച് നിയമപരമായ പരിഹാരം തേടാനുള്ള മുംതാസിന്റെ അവകാശത്തെ ഭരണകൂടം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതായി സെപ്റ്റംബർ 3-ന് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി തന്നെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
"ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത്, സർക്കാർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി കടത്തിവിട്ട വ്യക്തികൾ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം വായുവിൽ അപ്രത്യക്ഷരാകുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. കേസിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ ഗുവാഹത്തി ഹൈകോടതി നേരത്തെ തന്നെ കക്ഷി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ മാസങ്ങളായി കണ്ണീരോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ അടിയന്തരമായ വ്യക്തിപരമായ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ്."
— ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാടുകടത്താൻ ഉത്തരവ്
ഇരുവർക്കുമെതിരെ ജൂൺ രണ്ടിന് നാഗോൺ ജില്ലാ കളക്ടർ പുറപ്പെടുവിച്ച നാടുകടത്തൽ ഉത്തരവും കടുത്ത നിയമലംഘനമാണെന്ന് ഗൊഗോയ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്ത്രീകൾ സർക്കാർ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെത്തന്നെ, 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകാനായിരുന്നു കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ്. തുടർന്ന് ഇവരെ അതിർത്തി രക്ഷാസേനയ്ക്ക് (ബി.എസ്.എഫ്) കൈമാറുകയും ബോർഡർ പില്ലർ നമ്പർ 1339/MP-ക്ക് സമീപമുള്ള ഗേറ്റ് നമ്പർ 2 വഴി ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയുമായിരുന്നു.
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