    Posted On
    24 May 2026 7:15 PM IST
    Updated On
    24 May 2026 7:15 PM IST

    അസമിൽ യുവാക്കൾക്കായി തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സെൽ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ

    ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ

    ഗുവാഹത്തി: തീവ്രവാദ സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സെൽ (കൗണ്ടർ റാഡിക്കലൈസേഷൻ സെൽ) രൂപീകരിക്കുമെന്ന് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ. യുവാക്കളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ശക്തമായ മറുപടി നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടി ചേർത്തു. യുവാക്കളുടെ ഭാവി തർക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി. `നമ്മുടെ യുവാക്കളെ തീവ്രവാദികളാക്കി അവരുടെ ഭാവി തകർക്കാനും വഴിതെറ്റിക്കാനും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയോ വ്യക്തിയെയോ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. അസം ഇതിന് ശക്തമായ മറുപടി നൽകും'. നിലവിൽ സെല്ലിന്‍റെ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ മുഖ‍്യമന്ത്രി വെളിപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല.

    TAGS:Assamanti terrorismHimanta Biswa Sarma
    News Summary - Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma announced that an anti-terrorism cell will be formed for the youth in the state
