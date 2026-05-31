അസമിൽ മന്ത്രിസഭാ വിപുലീകരണം ജൂൺ 5-ന്; പ്രഖ്യാപനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ
ഗുവാഹത്തി: അസം സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ ഈ വരുന്ന ജൂൺ 5-ന് വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ഞായറാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. അന്നേ ദിവസം പുതിയ മന്ത്രിമാരെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിച്ച് മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അടുത്തിടെ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വലിയ വിജയത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മെയ് 12-നാണ് ഗവർണർ ലക്ഷ്മൺ പ്രസാദ് ആചാര്യക്ക് മുന്നിൽ ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണയും അസം മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റത്.
നിലവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടാതെ ബി.ജെ.പി നേതാക്കളായ അജന്ത നിയോഗ്, രാമേശ്വർ തെലി, അസം ഗണ പരിഷത്തിന്റെ അതുൽ ബോറ, ബോഡോലാൻഡ് പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ചരൺ ബോറോ എന്നിവരുൾപ്പെടെ വെറും നാല് മന്ത്രിമാർ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലുള്ളത്. അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ മന്ത്രിസഭാ വിപുലീകരണം നടക്കുമെന്ന കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജായ എക്സിലൂടെയാണ് ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചത്.
എന്നാൽ എത്ര പുതിയ മന്ത്രിമാരെയാണ് മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എടുക്കുകയെന്നോ അവരുടെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അടുത്തിടെ കഴിഞ്ഞ അസം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെയുള്ള 126 സീറ്റുകളിൽ 102 സീറ്റുകളും നേടിയാണ് ബി.ജെ.പി നയിക്കുന്ന എൻ.ഡി.എ സഖ്യം സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇതിൽ ബി.ജെ.പി ഒറ്റക്ക് 82 സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളായ എ.ജി.പിയും ബി.പി.എഫും പത്ത് സീറ്റുകൾ വീതം നേടിയിരുന്നു.
