'സെൻട്രൽ വിസ്തയ്ക്ക് ഭൂമിപൂജ നടത്തിയവർക്ക് പള്ളിയോട് അലർജി'; കൃഷിഭവൻ പള്ളി നീക്കത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി

'സെൻട്രൽ വിസ്തയ്ക്ക് ഭൂമിപൂജ നടത്തിയവർക്ക് പള്ളിയോട് അലർജി'; കൃഷിഭവൻ പള്ളി നീക്കത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതിക്കായി കൃഷിഭവൻ വളപ്പിലെ നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള ഖദീമി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചുനീക്കുമെന്നും സർക്കാർ ഭൂമിയിലെ മതനിർമിതി മതേതരത്വത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നുമുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാദത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി എ.ഐ.എം.ഐ.എം അധ്യക്ഷനും എം.പിയുമായ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി. പൊതു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ തകരാത്ത മതേതരത്വമാണ് കൃഷിഭവൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'എക്സി'ലൂടെയാണ് കേന്ദ്ര ഭവന-നഗരകാര്യ മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുത്ത സെൻട്രൽ വിസ്തയുടെ പഴയ 'ഭൂമിപൂജ' ചടങ്ങിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഉവൈസി കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്.
'കൃഷിഭവൻ വരുന്നതിനും മുൻപേയുള്ള പള്ളിയോട് അലർജി': ഉവൈസിയുടെ പ്രതികരണം
ഡൽഹി ഹൈകോടതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ പരാമർശങ്ങളെ എടുത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഉവൈസിയുടെ വിമർശനം. 'സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മോദി സർക്കാർ നിർവഹിച്ചത് ഒരു ഭൂമിപൂജയോടെയായിരുന്നു. ഒരു പൊതു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിന്റെ മാത്രം ആചാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ മതേതരത്വത്തിന് യാതൊരു കേടുപാടും സംഭവിക്കാറില്ല. എന്നാൽ, കൃഷിഭവൻ നിർമിക്കപെടുന്നതിനും എത്രയോ മുൻപ്, 1912-ന് മുൻപ് മുതൽ അവിടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയോട് ഇവർക്ക് കടുത്ത അലർജിയാണ്'.
സർക്കാർ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നത് സർക്കാർ ഭൂമിയുടെ മതേതര സ്വഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാദം കാപട്യമാണെന്നും, ഭരണഘടനാപരമായ തുല്യതയെയും ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തെയും കാറ്റിൽപ്പറത്തുന്നതാണ് ഈ നീക്കമെന്നും ഉവൈസി ആരോപിച്ചു.
കോടതിയിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മലക്കംമറിച്ചിലും ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യങ്ങളും
കോമൺ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നതിനായി കൃഷിഭവനിലെ ഖദീമി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതോടെയാണ് വിഷയം ആളിക്കത്തിയത്. സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥിരം മതനിർമിതികൾ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും പള്ളിക്ക് പകരം സ്ഥലം നൽകാൻ ബാധ്യതയില്ലെന്നുമായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം. എന്നാൽ, സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ചട്ടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിലവിലുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റിസ് അനീഷ് ദയാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് കഴിഞ്ഞദിവസം നേരിട്ട് ആരാഞ്ഞിരുന്നു. 2021-ൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പള്ളിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് കോടതിയിൽ നൽകിയ ഉറപ്പിൽ നിന്നാണ് കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ മലക്കംമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
പള്ളി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വഖഫ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി നൽകിയ ഹരജിയിൽ നവംബർ 23-ന് ഡൽഹി ഹൈകോടതി വീണ്ടും വാദം കേൾക്കാനിരിക്കെ, ഉവൈസിയുടെ പ്രതികരണത്തോടെ വിഷയം ദേശീയ തലത്തിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ-വർഗീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്.