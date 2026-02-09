Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightവംശഹത്യാ വിഡിയോ:...
    India
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 10:35 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 10:35 PM IST

    വംശഹത്യാ വിഡിയോ: ​ഹിമന്തക്കെതിരെ ഉവൈസിയുടെ പരാതി

    text_fields
    bookmark_border
    വംശഹത്യാ വിഡിയോ: ​ഹിമന്തക്കെതിരെ ഉവൈസിയുടെ പരാതി
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: അ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ ശ​ർ​മ മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​​ക്കുനേ​രെ വെ​ടി​യു​തി​ർ​ക്കു​ന്നതായി ചിത്രീകരിച്ച് ബി.ജെ.പി അസം ഘടകം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ.ഐ.എം.ഐ.എം അധ്യക്ഷനും ​ഹൈദരാബാദ് എം.പിയുമായ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

    ഹൈദരാബാദ് സിറ്റി പൊലീസ് കമീഷണർക്കാണ് പരാതി നൽകിയത്. വംശഹത്യാപരമായ വിദ്വേഷപ്രസംഗം സാധാരണ കാര്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഉവൈസി എക്സിൽ കുറിച്ചു. മുസ്‍ലിം സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അസം മുഖ്യമന്ത്രി വർഷങ്ങളായി ആവർത്തിച്ചുള്ള വിദ്വേഷ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നു. മുസ്‍ലിംകളുടെ മതവികാരങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമാകാനും മതസമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുതയുണ്ടാക്കാനുമുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ സമീപകാലത്ത് ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉവൈസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ഏതെങ്കിലും വിഡിയോയെക്കുറിച്ച് തനിക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്നും കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ എന്നുമായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയുടെ പ്രതികരണം. അ​സ​മി​ൽ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് കോം​പ്ല​ക്സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച അ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​സ്റ്റ​ൾ പി​ടി​ച്ച് ഉ​ന്നം വെ​ക്കു​ന്ന വി​ഡി​യോ ക്ലി​പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ പോ​യ​ന്റ് ബ്ലാ​ങ്കി​ൽ നി​ർ​ത്തു​ന്ന വി​ഡി​യോ നി​ർ​മി​ച്ചാ​ണ് അ​സം ബി.​ജെ.​പി ‘എ​ക്സ്’ ഹാ​ൻ​ഡി​ലി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്. രൂ​ക്ഷ​വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ വി​ഡി​യോ നീ​ക്കം ചെ​യ്യുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Asaduddin OwaisiHimanta Biswa Sarma
    News Summary - Asaduddin Owaisi Files Complaint Against Himanta Sarma For 'Violent Video'
    Similar News
    Next Story
    X