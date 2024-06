സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ ‘ജയ് ഫലസ്തീൻ’ മുഴക്കി ഉവൈസി VIDEO

ന്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ശേഷം ഫലസ്തീൻ ജയിക്കട്ടെ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി മജ്‌ലിസെ ഇത്തിഹാദുൽ മുസ്‍ലിമീന്‍ നേതാവ് അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി. ഇന്ന് അഞ്ചാം തവണയും എം.പിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യവെയാണ് ഉവൈസി ‘ജയ് ഫലസ്തീൻ...’ വിളിച്ചത്.



18-ാം ലോക്സഭയിൽ അംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലാൻ ഉവൈസിയെ വിളിച്ചപ്പോൾ ബി.ജെ.പി എം.പിമാർ ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ ‘ജയ് ഭീം, ജയ് മീം, ജയ് തെലങ്കാന, ജയ് ഫലസ്തീൻ, തക്ബീർ അല്ലാഹു അക്ബർ...’ എന്ന് വിളിച്ചാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.



അതേസമയം, ജയ് ഫലസ്തീൻ വിളിച്ചതിനെതിരെ ബി.ജെ.പി എം.പിമാർ രംഗത്തെത്തി. ഉവൈസിക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ബി.ജെ.പി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു രാജ്യത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ സഭയിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്‍റെ പേര് എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പാർലമെന്‍ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു.



എന്നാൽ, ജയ് ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽനിന്ന് തന്നെ വിലക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയും ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ലെന്ന് ഉവൈസി പ്രതികരിച്ചു.

#WATCH | AIMIM president and MP Asaduddin Owaisi takes oath as a member of the 18th Lok Sabha; concludes his oath with the words, "Jai Bhim, Jai Meem, Jai Telangana, Jai Palestine" pic.twitter.com/ewZawXlaOB