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    ഗ്യാനേഷ് പരുങ്ങുമ്പോൾ വിരണ്ടുപോകുന്നത് അവരാണ്

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    2024 ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ​യും പ​രി​സ​മാ​പ്തി​യി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യം നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണോ എ​ന്ന് തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ണ് ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​യ സ്ഥി​തി വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ
    ഗ്യാനേഷ് പരുങ്ങുമ്പോൾ വിരണ്ടുപോകുന്നത് അവരാണ്
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    ത​ന്നെ തൂ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടു​ന്ന അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​നെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി, ന​ന്നാ​യി പ​ണി​യെ​ടു​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷം വെ​ള്ളം കു​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സീ​നു​ണ്ട് ഇ​ന്ന​ല​ത്തെ ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​ർ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ. ഇ​ടി​യും കു​ത്തും ത​ള്ളും ത​ന്നാ​ലാ​വും വി​ധം ചെ​റു​ത്ത രാ​ഹു​ലി​നെ ഒ​ടു​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി ഇ​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​വെ​ള്ളം കു​ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ.

    ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ രാ​ജി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള സ​മ​രം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​യു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യ മോ​ദി​യെ​യും അ​മി​ത് ഷാ​യെ​യും വെ​ള്ളം കു​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക ആ​വി​ഷ്കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ത​ന്നെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടി​ട്ട പൊ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്ക് രാ​ഹു​ൽ വെ​ള്ളം വെ​ച്ചു​നീ​ട്ടു​ന്ന​ത്, കൂ​ടെ ഇ​ടി​യേ​റ്റ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹി​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നു​ക​ണ്ട് ഒ​രു ഡ​യ​ലോ​ഗും രാ​ഹു​ൽ കാ​ച്ചി, ‘അ​വ​ർ വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്ക​ട്ടെ, അ​വ​ർ അ​വ​രു​ടെ പ​ണി​യ​ല്ലേ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്’ എ​ന്ന്.

    വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​ക്കെ​തി​രെ രാ​ഹു​ൽ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ പോ​രാ​ട്ടം അ​തി​ന്റെ മൂ​ർ​ധ​ന്യ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ച്ച മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ത്തി​ലാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സി​നെ വെ​ള്ളം കു​ടി​പ്പി​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ യ​ജ​മാ​ന​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശം രാ​ഹു​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 2024 ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ​യും പ​രി​സ​മാ​പ്തി​യി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യം നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണോ എ​ന്ന് തോ​ന്നി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യി​ലാ​ണ് ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​യ സ്ഥി​തി വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ.

    ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തോ​ട് ഒ​രി​ക്ക​ലും ചേ​രാ​ത്ത ബി​ജു ജ​ന​താ​ദ​ൾ പോ​ലും രാ​ഹു​ലി​നൊ​പ്പം ഗ്യാ​നേ​ഷി​നെ തേ​ടി പാ​ർ​ല​മെൻറ് സ്ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​യ കാ​ഴ്ച. സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​പോ​യി സ്വ​ന്തം നി​ല​ക്ക് പാ​റ്റ​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​പോ​ലും രാ​ഹു​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഖ്യം വി​ട്ട​തി​ന് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നോ​ട് പ്ര​തി​കാ​രം ചെ​യ്യാ​നു​റ​ച്ച ഡി.​എം.​കെ​ക്കും ച​രി​ത്ര​മാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന ഈ ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ആ​വി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​വ​രു​ന്നു.

    പ​രു​ങ്ങ​ലി​ലാ​യ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ രാ​ജി​വെ​ക്കു​മോ എ​ന്നാ​ണ് ഏ​വ​രു​ടെ​യും ചോ​ദ്യം. ഗ്യാ​നേ​ഷ് പ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ വി​ര​ണ്ടു പോ​കു​ന്ന​വ​ർ അ​തി​ന് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മോ എ​ന്ന​താ​ണ് ഉ​ത്ത​രം. ഗ​ദ്ദാ​ർ ഗ്യാ​നു എ​ന്ന അ​പ​ര​നാ​മം ജെ​ൻ​സി​ക​ൾ ചാ​ർ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ രാ​ജി​വെ​ച്ചാ​ൽ വ​ലി​യൊ​രു കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ധാ​ർ​മി​ക​മാ​യ കു​റ്റ​സ​മ്മ​ത​മാ​യി മാ​റു​മ​ത്. ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ൻ രാ​ജി​വെ​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ ആ​യി​രി​ക്കി​ല്ല അ​ത്. പ​രീ​ക്ഷാ ക്ര​മ​ക്കേ​ടും ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച​യും പോ​ലു​ള്ള ഒ​രു കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​വു​മ​ല്ല ഇ​ത്. മ​റി​ച്ച് തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഏ​റ്റ​വും ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ കു​റ്റ​മാ​ണ്, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും ജെ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ നാ​യ​ക​ൻ അ​ഭി​ജീ​ത്ത് ദി​പ്കെ​യും വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​യു​ടെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​ക്ക് ചു​മ​ത്തി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹ കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ചെ​യ്ത​തി​ന് ഗ്യാ​നേ​ഷ് രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു വ​ഴ​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​ന്നാ​ൽ ആ ​കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ന് ശി​ക്ഷ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് അ​ത് ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​യാ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല.

    അ​തി​ന്റെ മു​ഖ്യ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ക​ർ കൂ​ടി​യാ​യി​രി​ക്കും. ഈ ​കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​നു​ള്ള ശി​ക്ഷ ഗ്യാ​നേ​ഷി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്നും അ​മി​ത് ഷാ​ക്കും മോ​ദി​ക്കും മോ​ഹ​ൻ ഭാ​ഗ​വ​തി​നും മേ​ൽ കൂ​ടി അ​ന്വേ​ഷ​ണം വ​രു​മെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    അ​മി​ത് ഷാ ​ഇ​ച്ഛി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​നും വെ​ട്ടി​മാ​റ്റാ​നും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ത​ന്നി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ദൗ​ത്യം എ​ന്ന് ക​രു​തി ഇ​തെ​ല്ലാം ഗ്യാ​നേ​ഷ് ചെ​യ്ത​ത് ത​ന്നെ​പ്പോ​ലെ അ​മി​ത് ഷാ​യെ എ​ല്ലാ​വ​രും ഭ​യ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ഭ​യ​പ്പാ​ടാ​ണ് പാ​റ്റ​ക​ളും രാ​ഹു​ലും ഒ​രു​പോ​ലെ നീ​ക്കി​ക്ക​ള​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടെ പേ​ടി​യി​ല്ലാ​താ​യ​വ​രെ തി​രി​ച്ച് പേ​ടി​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​യും അ​തി​ന്റെ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ശ​രി​ക്കും ഗ്യാ​നേ​ഷ് പ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ വി​ര​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് അ​വ​രാ​ണ്.

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    News Summary - As Gyanesh Kumar Cornered, Fear Grips Powers Behind Vote Theft
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