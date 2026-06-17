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    India
    Posted On
    date_range 17 Jun 2026 3:02 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jun 2026 3:02 PM IST

    ടെലിഗ്രാം നിരോധനത്തിനെതിരെ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ; പേപ്പർ ചോർച്ച തടയുന്നതിൽ കേന്ദ്രം പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ആരോപണം

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    ടെലിഗ്രാം നിരോധനത്തിനെതിരെ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ; പേപ്പർ ചോർച്ച തടയുന്നതിൽ കേന്ദ്രം പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ആരോപണം
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    ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് യു.ജി പുനപരീക്ഷക്ക് മുന്നോടിയായി മെസ്സേജിങ് ആപ്പായ ടെലഗ്രാമിന് താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി ആം ആദ്മി പാർട്ടി ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ. കേന്ദ്രത്തിന്റേത് വിചിത്രമായ നടപടിയാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ച തടയാൻ സർക്കാരിന് ആത്മാർത്ഥമായ താല്പര്യമില്ലെന്നും ആരോപിച്ചു.

    ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയും വ്യാജ വാർത്തകളും തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജൂൺ 21-ന് നടക്കുന്ന പുനപരീക്ഷക്ക് മുന്നോടിയായി ജൂൺ 22 വരെ ടെലഗ്രാമിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പരീക്ഷ സുതാര്യവും കുറ്റമറ്റതുമായി നടത്താനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നടപടിയെന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഭിഷേക് സിങ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് ടെലഗ്രാം താൽക്കാലികമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ ഗൂഗിളിനും ആപ്പിളിനും സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു.

    എന്നാൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടികൾ വെറും പ്രഹസനം മാത്രമാണെന്ന് കെജ്‌രിവാൾ എക്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കുറിച്ചു. ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ച തടയാൻ കേന്ദ്രത്തിന് യാതൊരു ഉദ്ദേശവുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സൈന്യത്തിന്റെ വിമാനങ്ങളിൽ ചോദ്യപ്പേപ്പർ എത്തിക്കുന്നതും ടെലഗ്രാം പൂട്ടുന്നതുമായ ഇത്തരം വിചിത്രമായ നടപടികൾ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പേപ്പർ ചോർച്ച തടയാൻ കഴിയുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല എന്നാണ് അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ കുറിച്ചത്.

    ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചക്ക് പിന്നിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വൻ മാഫിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കെജ്‌രിവാൾ ആരോപിച്ചു. ഈ പണം അധികാരത്തിലുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജനപ്രതിനിധികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ അടക്കം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    നേരത്തെ മെയ് 3നായിരുന്നു നീറ്റ് പരീക്ഷ നടന്നത്. എന്നാൽ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകളും വ്യാപകമായ പരാതികളും ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് മെയ് 12-ന് എൻ.ടി.എ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാഴ്ത്തിയ പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.

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    TAGS:Arvind KejriwalQuestion paper leaksIndia NewsTelegram ban
    News Summary - Arvind Kejriwal against Telegram ban; Allegations that the Center has failed to prevent paper leaks
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