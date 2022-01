അരുണാചലിൽ നിന്നും ചൈനീസ്​ സൈന്യം കൗമാരക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന്​ എം.പി

ന്യൂഡൽഹി: ചൈനീസ്​ പട്ടാളം അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന്​ 17കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതി എം.പി താപിർ ഗാവോ. ഇന്ത്യന്‍ ഭൂപ്രദേശത്തിലുള്‍പ്പെട്ട അരുണാചലിലെ അപ്പർ സിയാങ്​ ജില്ലയിലെ ലങ്​ത ജോർ മേഖലയിൽ നിന്നാണ്​ മിരം താരൊൺ എന്ന കൗമാരക്കാരനെ ചൊവ്വാഴ്​ച്ച തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്​.



ബി.ജെ.പി എം.പി ട്വീറ്റിലൂടെയാണ്​ ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത്​. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ്, ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മി എന്നിവരെ എം.പി താപിര്‍ ഗാവൊ ട്വീറ്റില്‍ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൗമാരക്കാരനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായി സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എം.പി പറഞ്ഞു.

