Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 11:15 PM IST

    യു.എസിൽ ഇന്ത്യൻ യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രതി തമിഴ്നാട്ടിൽ അറസ്റ്റിൽ

    യു.എസിൽ ഇന്ത്യൻ യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രതി തമിഴ്നാട്ടിൽ അറസ്റ്റിൽ
    അ​ർ​ജു​ൻ ശ​ർ​മ​

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: യു.​എ​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ യു​വ​തി​യെ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ കാ​ണാ​താ​യി​രു​ന്ന നി​കി​ത ഗോ​ദി​ശാ​ല എ​ന്ന 27കാ​രി​യെ​യാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മ​രി​ല​ൻ​ഡി​ലെ അ​വ​രു​ടെ മു​ൻ സു​ഹൃ​ത്ത് അ​ർ​ജു​ൻ ശ​ർ​മ​യു​ടെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    കൊ​ല​ക്കു​പി​ന്നാ​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന അ​ർ​ജു​നെ ഇ​ന്റ​ർ​പോ​ളി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​നാ​ണ് നി​കി​ത​യെ കാ​ണാ​താ​യ പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 31നു​ത​ന്നെ അ​വ​രെ കാ​ണാ​താ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ർ​ജു​നു​മാ​യി നി​കി​ത​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ച​ത്.

