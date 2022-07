cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: ബം​ഗാ​ൾ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​വും തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ പാ​ർ​ഥ ചാ​റ്റ​ർ​ജി അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യതിന് പിന്നാലെ അ​ധ്യാ​പ​ക നി​യ​മ​ന അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സി​ൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്‍റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. പാർഥ ചാറ്റർജിയുടെ ആളുകൾ തന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ പണം സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടെന്നും എന്നാൽ പണം സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറികളിലേക്ക് തനിക്ക് പ്രവേശന വിലക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തുകയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ കണക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും കൂ​ട്ടാ​ളിയും നടിയുമായ അ​ർ​പ്പി​ത മു​ഖ​ർ​ജി​ മൊഴി നൽകിയതായി ഇ.ഡി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇ.ഡിയുടെ പല ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മറുപടി നൽകാതെ പാർഥ ചാറ്റർജി ഒഴിഞ്ഞു മാറിയെങ്കിലും അർപ്പിത മുഖർജി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സഹകരിച്ചതായി ഇ.ഡി പറയുന്നു. പാർഥ ചാറ്റർജി തന്റെ ഫ്ലാറ്റുകൾ 'മിനി ബാങ്ക്' ആയി ഉപയോഗിച്ചതായി അർപിത വ്യക്തമാക്കുന്നു. അർപിത മുഖർജിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചിനാർ പാർക്കിലെ അപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഇ.ഡി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കണ്ടെടുത്തതായി അറിവില്ല. ചിനാർ പാർക്കിലെ ഫ്ലാറ്റിലും പണം സൂക്ഷിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഫ്ലാറ്റിലെ അയൽവാസികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരികയാണെന്ന് ഇ.ഡി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പാ​ർ​ഥ ചാ​റ്റ​ർ​ജി മുഖ്യ പ്രതിയായ അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സി​ലെ കൂ​ട്ടാ​ളിയായ അ​ർ​പ്പി​ത മു​ഖ​ർ​ജി​യു​ടെ അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ​ നി​ന്ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച 27.9 കോ​ടി രൂ​പ​യും സ്വ​ർ​ണ​വും ഇ.ഡി. പി​ടി​കൂ​ടി​യിരുന്നു. പി​ടി​കൂ​ടി​യ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. 10 പെ​ട്ടി​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​ണം സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ, ര​ണ്ടു റെ​യ്ഡു​ക​ളി​ലാ​യി വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളും 40 പേ​ജു​ള്ള ഡ​യ​റി​യും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡ​യ​റി​യി​ൽ​ നി​ന്ന് കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കി​ട്ടു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. നേ​ര​ത്തെ അ​ർ​പ്പി​ത​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു അ​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ ​നി​ന്ന് 21 കോ​ടി രൂ​പ​യും സ്വ​ർ​ണ​വും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​മാ​സം 23നാ​ണ് ഇ​രു​വ​രേ​യും ഇ.​ഡി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പാ​ർ​ഥ ചാ​റ്റ​ർ​ജി​യെ മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​ന​ത്തു നി​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി​ പദവികളി​ൽ​ നി​ന്നും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നീക്കിയിരുന്നു. ചാ​റ്റ​ർ​ജി​ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന വ്യ​വ​സാ​യം, വാ​ണി​ജ്യം, സം​രം​ഭം, വി​വ​ര സാ​​ങ്കേ​തി​കം, വ്യ​വ​സാ​യ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

