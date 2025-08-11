Begin typing your search above and press return to search.
    11 Aug 2025 7:32 AM IST
    11 Aug 2025 7:32 AM IST

    ‘ഓപറേഷൻ സിന്ദൂർ’ചതുരംഗ കളിയായിരുന്നുവെന്ന് കരസേന മേധാവി

    Army chief General Upendra Dwivedi
    camera_alt

    ക​ര​സേ​ന മേ​ധാ​വി ജ​ന​റ​ൽ ഉ​പേ​ന്ദ്ര ദ്വി​വേ​ദി

    ചെ​ന്നൈ: പാ​കി​സ്താ​നെ​തി​രാ​യ ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​ർ’ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത യു​ദ്ധ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ത് ശ​ത്രു​വി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത നീ​ക്കം എ​ന്താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​യ ‘ഗ്രേ ​സോ​ൺ’ എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ ച​തു​രം​ഗ​ക്ക​ളി​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​യ ദൗ​ത്യ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും എ​വി​ടെ​യോ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക് ‘ചെ​ക്ക്മേ​റ്റ്’ ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ക​ര​സേ​ന മേ​ധാ​വി ജ​ന​റ​ൽ ഉ​പേ​ന്ദ്ര ദ്വി​വേ​ദി. മ​ദ്രാ​സ് ഐ.​ഐ.​ടി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​ർ​മി റി​സ​ർ​ച് സെ​ൽ (ഐ.​എ.​ആ​ർ.​സി) ആ​യ ‘അ​ഗ്നി​ശോ​ധ്’ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഏ​പ്രി​ൽ 22ന് ​പ​ഹ​ൽ​ഗാ​മി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഞെ​ട്ടി​ച്ചു. എ​ന്തു ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് നി​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വം മൂ​ന്നു സൈ​നി​ക മേ​ധാ​വി​ക​ൾ​ക്കും സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ഇ​തു ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​നോ​ധൈ​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​ർ സാ​ധാ​ര​ണ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​രെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​മ്പ​ത് ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ഴും ത​ങ്ങ​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​താ​ണ്. നി​ര​വ​ധി തീ​വ്ര​വാ​ദി​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു.

    ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ സി​ന്ദൂ​ർ എ​ന്ന പേ​ര് മു​ഴു​വ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ച്ച ഒ​ന്നാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് എ​ന്തി​നാ​ണ് സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി ഉ​ട​ന​ടി നി​ർ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് രാ​ജ്യം ചോ​ദി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ.​ഐ.​ടി​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ‘അ​ഗ്നി​ശോ​ധ്’ എ​ന്ന സം​രം​ഭം അ​ഡി​റ്റീ​വ് മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ്, സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ, ക്വാ​ണ്ടം ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ്, വ​യ​ർ​ല​സ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നൈ​പു​ണ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കി​യ ഒ​രു സേ​ന​യെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​ണ്.

