മാവോയിസ്റ്റ് ഒളിത്താവളം തകർത്ത് സൈന്യം; ബിജാപൂരിലെ ഭൂഗർഭ ബങ്കറിൽ നിന്ന് ആയുധശേഖരവും നിർമാണ സാമഗ്രികളും പിടിച്ചെടുത്തു
ഛത്തീസ്ഗഢ്: ബിജാപൂർ ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാ സേന നടത്തിയ നിർണ്ണായക നീക്കത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വൻതോതിലുള്ള ആയുധശേഖരവും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തു. ഗംഗലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ദോഡിതുംനർ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പട്ടേൽപാറ കുന്നിൻ പ്രദേശത്താണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ഈ വനപ്രദേശത്ത് മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന കൃത്യമായ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിഡിയ പൊലീസ് സഹായ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഘവും ഗംഗലൂർ പൊലീസും സംയുക്തമായാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. വനത്തിനുള്ളിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒളിത്താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിയ സേനക്ക് മാവോയിസ്റ്റുകൾ അതീവ രഹസ്യമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു ഭൂഗർഭ ബങ്കർ കണ്ടെത്താനായി.
ഈ ബങ്കറിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഹോണ്ട ജനറേറ്ററുകൾ, ആയുധങ്ങൾ രാകിമിനുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാത്ത് മെഷീനുകൾ, വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ, ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ വനപ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ഉറപ്പാക്കാനായി സോളാർ പാനലുകൾ, ഇൻവെർട്ടർ, മോട്ടോർ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബാറ്ററികൾ എന്നിവയും സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു. വെറും ആയുധങ്ങൾ ഒളിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടം എന്നതിലുപരി ആയുധങ്ങൾ നന്നാക്കാനും സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിർമിക്കാനുമുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഈ ബങ്കറിനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ സൈന്യത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നാടൻ ബി.ജി.എൽ ലോഞ്ചറും 29 ബി.ജി.എൽ ഷെല്ലുകളും 50 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള കോർഡെക്സ് വയറും ബങ്കറിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. ഇത്തരം സാമഗ്രികൾ പിടിച്ചെടുത്തത് മേഖലയിലെ വലിയൊരു അക്രമപദ്ധതിയെ തടയാൻ സഹായിച്ചതായാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിലയിരുത്തൽ. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിജാപൂരിലും പരിസര ജില്ലകളിലും മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീനം കുറക്കുന്നതിനായി സുരക്ഷാ സേന തിരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
