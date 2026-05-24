പാറ്റകൾ പാകിസ്താനികളോ?; 94.7 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിൽ പറക്കുന്നവ, കണക്കുകൾ നിരത്തി അഭിജീത്ത് ദിപ്കെ

പാറ്റകൾ പാകിസ്താനികളോ?; 94.7 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിൽ പറക്കുന്നവ, കണക്കുകൾ നിരത്തി അഭിജീത്ത് ദിപ്കെtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കൊടുംകാറ്റായി മാറിയ ആക്ഷേപഹാസ്യ പ്ലാറ്റ്ഫോം കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സി.ജെ.പി) ഭൂരിഭാഗം ഫോളോവേഴ്സും പാകിസ്താനികളാണെന്ന് ബി.ജെ.പി ആരോപണം കണക്കുകൾ നിരത്തി തള്ളി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത്ത് ദിപ്കെ.പേജിന്റെ അനലിറ്റിക്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ് അഭിജീത്ത് എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ പങ്കുവെച്ചു.
വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, പേജിന്റെ പ്രേക്ഷകരിൽ 94.7 ശതമാനവും ഇന്ത്യയിലാണ്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് പിന്തുടരുന്നത്, യു.കെയിൽ നിന്ന് 0.7 ശതമാനം. കാനഡ, യു.എ.ഇ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് 0.6 ശതമാനം പ്രേക്ഷകരുമുണ്ട്.ഇന്ത്യൻ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പങ്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ്, 9.3 ശതമാനം, ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് 6.2 ശതമാനം, മുംബൈയിൽ നിന്ന് 5.1 ശതമാനം, കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് 4.5 ശതമാനം, പൂനെയിൽ നിന്ന് 2.5 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണെന്ന് അനലിറ്റിക്സ് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നു.
അഭിജീത്ത് പങ്കിട്ട വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മികച്ച പ്രേക്ഷക സ്ഥലങ്ങളിൽ പാകിസ്താനോ ബംഗ്ലാദേശോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സി.ജെ.പിയുടെ ഭൂരിഭാഗം ഫോളോവേഴ്സും പാകിസ്താനികളും ബംഗ്ലാദേശികളുമാണ് എന്നായിരുന്നു ബി.ജെ.പി ആരോപണം. 49 ശതമാനം പാകിസ്താനികളും 14 ശതമാനം ബംഗ്ലാദേശികളുമാണ് എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. അഭിജീത്ത് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡാറ്റ പുറത്തുവിട്ടതോടെ ഈ ആരോപണം പൊളിഞ്ഞു.ഇൻസ്റ്റയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട സി.ജെ.പി അക്കൗണ്ട് ഇന്ന് തിരിച്ചുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, അതിന്റെ ഓൺലൈൻ സാന്നിധ്യത്തിനെതിരെ സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തതായി സ്ഥാപകൻ ആരോപിച്ചു. സി.ജെ.പിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായി. മറ്റ് പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത് ലഭ്യമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തിനാണ് അവർ പാറ്റകളെ ഇത്രയധികം ഭയപ്പെടുന്നതെന്നും അഭിജീത്ത് ചോദിച്ചു.
"പാറ്റകൾ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല" എന്നും ഒരു പുതിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് എക്സിലെ മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യു.എസിൽ ബോസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർഥിയുമാണ് അഭിജീത്ത്. ബി.ജെ.പിയെ പരിഹസിക്കുന്ന കോക്ക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ഓൺലൈനിൽ അതിവേഗം ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കളെ പാറ്റകളോട് ഉപമിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ മെയ് 16ന് കോക്ക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ഉയർന്നുവന്നു. തന്റെ പരാമർശങ്ങൾ പൊതുവെ തൊഴിലില്ലാത്ത യുവാക്കളെയല്ല, മറിച്ച് "വ്യാജവും കള്ളവുമായ ബിരുദങ്ങൾ" കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ലക്ഷ്യം വച്ചതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും, ഈ പ്രസ്താവന ഓൺലൈനിൽ വ്യാപകമായ വിമർശനത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. സി.ജെ.പി ദിവസങ്ങൾക്കകം 20 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സിനെ നേടി. ഇതിന് പിന്നാലെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് അക്കൗണ്ട് നിരോധിച്ചു. ഭരണകൂടത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെതിരെ ബി.ജെ.പി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ മഹുവ മൊയ്ത്ര, കീർത്തി ആസാദ് അടക്കമുള്ള ടി.എം.സി നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നിരുന്നു. മാത്രമല്ല ശശി തരൂർ, കെ.സി വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും കോക്രോച്ച് പാർട്ടിയെ അനുകൂലിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
