Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഅരാവലി ഖനനം:...
    India
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 10:58 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 10:58 PM IST

    അരാവലി ഖനനം: പരിശോധനക്ക് വിദഗ്‌ധ സമിതി രൂപവത്കരിക്കുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    അരാവലി ഖനനം: പരിശോധനക്ക് വിദഗ്‌ധ സമിതി രൂപവത്കരിക്കുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​രാ​വ​ലി മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത ഖ​ന​ന​വും, അ​നു​ബ​ന്ധ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ വി​ദ​ഗ്‌​ധ സ​മി​തി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി സ​മി​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്‌​ധ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കോ​ട​തി​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലു​മാ​ണ് സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്തും ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജോ​യ്‌​മ​ല്യ ബാ​ഗ്‌​ചി​യും വി​പു​ൽ പ​ഞ്ചോ​ലി​യും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​ദ​ഗ്‌​ധ സ​മി​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ പ​രി​സ്ഥി​തി ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രു​ടെ​യും വ​ന​മേ​ഖ​ല വി​ദ​ഗ്‌​ധ​രു​ടെ​യും പേ​രു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​മി​ക്ക​സ് ക്യൂ​റി കെ. ​പ​ര​മേ​ശ്വ​ർ, അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ​മാ​രാ​യ ഐ​ശ്വ​ര്യ ഭാ​ട്ടി, കെ.​എം. ന​ട​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രോ​ടും മ​റ്റ് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രോ​ടു​മാ​ണ് ബെ​ഞ്ച് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​രാ​വ​ലി മ​ല​നി​ര​ക​ളു​ടെ നി​ർ​വ​ച​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഖ​ന​നം​മൂ​ലം ഉ​ള​വാ​കു​ന്ന പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് സ​മി​തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക.

    നേ​ര​ത്തേ, അ​രാ​വ​ലി മ​ല​നി​ര​ക​ളു​ടെ നി​ർ​വ​ച​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​തേ കോ​ട​തി സ്റ്റേ ​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സ്റ്റേ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് വീ​ണ്ടും നീ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​ർ 20ന് ​അ​രാ​വ​ലി കു​ന്നു​ക​ളു​ടെ​യും മ​ല​നി​ര​ക​ളു​ടെ​യും ഏ​കീ​കൃ​ത നി​ർ​വ​ച​നം കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​ദ​ഗ്‌​ധ​രു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു വ​രെ ഡ​ൽ​ഹി, ഹ​രി​യാ​ന, ഗു​ജ​റാ​ത്ത്, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ ഖ​ന​ന പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. നി​ർ​വ​ച​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ്, ചി​ല ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​വ്യ​ക്ത​ത​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ 29നാ​ണ് സ്റ്റേ ​ചെ​യ്ത​ത്.

    മി​ക്ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും അ​ന​ധി​കൃ​ത ഖ​ന​നം ഇ​പ്പോ​ഴും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട കോ​ട​തി, രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നു വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ കെ.​എം. ന​ട​രാ​ജ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​നി അ​ത​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പ് രേ​ഖാ​മൂ​ലം വാ​ങ്ങി. ചി​ല ഖ​ന​ന പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ രാ​ജു രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​നും എ​തി​ർ​ത്തു. അ​രാ​വ​ലി മ​ല​നി​ര​ക​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​ർ​വ​ച​നം ന​ൽ​കു​ക അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​റ്റൊ​രു ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:expert committeeIndiaSupreme CourtAravalli protest
    News Summary - Aravalli definition: Supreme Court to form expert committee; seeks names of environmentalists, forest experts
    Similar News
    Next Story
    X