Madhyamam
    India
    23 Oct 2025 11:46 PM IST
    23 Oct 2025 11:46 PM IST

    79,000 കോടിയുടെ ആയുധ ഇടപാടിന് അംഗീകാരം

    79,000 കോടിയുടെ ആയുധ ഇടപാടിന് അംഗീകാരം
    ന്യൂഡൽഹി: സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 79,000 കോടിയുടെ ആയുധ ഇടപാടിന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകി. കര, വ്യോമ, നാവിക സേനകൾക്കായി മിസൈൽ, യുദ്ധക്കപ്പൽ, തോക്കുകൾ, നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ, ഇലക്​ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവക്കാണ് കരാർ നൽകുക.

    പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഡിഫൻസ് അക്വിസിഷൻ കൗൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഓപറേഷൻ സിന്ദൂറിന് ശേഷം രണ്ടാം തവണയാണ് വൻ ആയുധ ഇടപാട് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നടത്തുന്നത്. ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് 67,000 കോടിയുടെ ഇടപാടിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു.

    TAGS:Defence Ministry
    News Summary - Approval for arms deal worth Rs 79,000 crore
