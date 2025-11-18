മുനമ്പം വഖഫ് ഭൂമിയല്ലെന്ന ഹൈകോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ

മുനമ്പം വഖഫ് ഭൂമിയല്ലെന്ന ഹൈകോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയിൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുനമ്പം വഖഫ് ഭൂമിയല്ലെന്ന ഹൈകോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയില് വഖഫ് സംരക്ഷണ സമിതി അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചു.
മുനമ്പം വഖഫ് ഭൂമി വിഷയം ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ പരിഗണനയിലായിരിക്കെ അതില് കോടതിക്ക് ഇടപെടനാകില്ലെന്ന് വഖഫ് സംരക്ഷണ സമിതി ഹരജിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു. മുനമ്പത്തേത് വഖഫ് ഭൂമിയാണെന്ന് ഹൈകോടതി സിംഗിള് ബെഞ്ച് നേരത്തെ വിധിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനെതിരെ ഹരജിക്കാര് ഡിവിഷന് ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് 1950ലെ ആധാരപ്രകാരം ഭൂമി ഫാറൂഖ് കോളേജിനുള്ള ദാനമായിരുന്നുവെന്നും തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയുള്ളതിനാല് ഭൂമി വഖഫ് അല്ലാതായി മാറിയെന്നും ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് വിധിച്ചത്.
ഇത് ചോദ്യം ചെയ്താണ് വഖഫ് സംരക്ഷണ സമിതി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സര്ക്കാറിനെയും കേരള വഖഫ് ബോര്ഡിനെയും എതിര് കക്ഷികളാക്കിയാണ് അപ്പീല്.
