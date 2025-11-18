Begin typing your search above and press return to search.
    മുനമ്പം വഖഫ് ഭൂമിയല്ലെന്ന ഹൈകോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മു​ന​മ്പം വ​ഖ​ഫ് ഭൂ​മി​യ​ല്ലെ​ന്ന ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ല്‍ വ​ഖ​ഫ് സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി അ​പ്പീ​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    മു​ന​മ്പം വ​ഖ​ഫ് ഭൂ​മി വി​ഷ​യം ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന്റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​യി​രി​ക്കെ അ​തി​ല്‍ കോ​ട​തി​ക്ക് ഇ​ട​പെ​ട​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് വ​ഖ​ഫ് സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. മു​ന​മ്പ​ത്തേ​ത് വ​ഖ​ഫ് ഭൂ​മി​യാ​ണെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി സിം​ഗി​ള്‍ ബെ​ഞ്ച് നേ​ര​ത്തെ വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര്‍ ഡി​വി​ഷ​ന്‍ ബെ​ഞ്ചി​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് 1950ലെ ​ആ​ധാ​ര​പ്ര​കാ​രം ഭൂ​മി ഫാ​റൂ​ഖ് കോ​ളേ​ജി​നു​ള്ള ദാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ ഭൂ​മി വ​ഖ​ഫ് അ​ല്ലാ​താ​യി മാ​റി​യെ​ന്നും ഡി​വി​ഷ​ന്‍ ബെ​ഞ്ച് വി​ധി​ച്ച​ത്.​

    ഇ​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്താ​ണ് വ​ഖ​ഫ് സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​നെ​യും കേ​ര​ള വ​ഖ​ഫ് ബോ​ര്‍ഡി​നെ​യും എ​തി​ര്‍ ക​ക്ഷി​ക​ളാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​പ്പീ​ല്‍.

    Munambam land issue, Supreme Court
