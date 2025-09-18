Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമാലേഗാവ് സ്ഫോടനക്കേസിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 10:20 PM IST

    മാലേഗാവ് സ്ഫോടനക്കേസിൽ അപ്പീൽ: കുറ്റമുക്തരാക്കപ്പെട്ട ഏഴ് പ്രതികൾക്ക് നോട്ടീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    മാലേഗാവ് സ്ഫോടനക്കേസിൽ അപ്പീൽ: കുറ്റമുക്തരാക്കപ്പെട്ട ഏഴ് പ്രതികൾക്ക് നോട്ടീസ്
    cancel
    Listen to this Article

    മും​ബൈ: മാ​ലേ​ഗാ​വ് സ്ഫോ​ട​ന ക്കേ​സി​ൽ കു​റ്റ​മു​ക്ത​രാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഏ​ഴ് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ബോം​ബെ​ ഹൈ​കോ​ട​തി നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ച്ചു. ഇ​ര​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പ്പീ​ലി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ദേ​ശീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്കും (എ​ൻ.​ഐ.​എ) മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ശ്രീ ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് ഗൗ​തം അ​ൻ​ഖ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ബെ​ഞ്ചാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സ​യ​ച്ച​ത്. അ​പ്പീ​ലി​ലെ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ൽ ആ​റാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ് ന​ട​ക്കും.

    പ്ര​തി​ക​ളെ കു​റ്റ​മു​ക്ത​രാ​ക്കി​യ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ആ​റു​പേ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. കേ​സി​ൽ കു​റ്റ​മു​ക്ത​രാ​യ​വ​രി​ൽ ബി.​ജെ.​പി മു​ൻ എം.​പി പ്ര​ജ്ഞ സി​ങ് ഠാ​കു​റും ല​ഫ്.​കേ​ണ​ൽ പ്ര​സാ​ദ് പു​രോ​ഹി​തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലെ പി​ഴ​വും പാ​ളി​ച്ച​യും കൊ​ണ്ട് ​കു​റ്റാ​രോ​പി​ത​രെ വെ​റു​തെ വി​ട​രു​തെ​ന്ന് അ​പ്പീ​ലി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്ഫോ​ട​നം അ​തീ​വ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യാ​ണ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. അ​തി​നാ​ൽ തെ​ളി​വി​ന്റെ അ​ഭാ​വ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ജൂ​ലൈ 31നാ​ണ് എ​ൻ.​ഐ.​എ പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക​ളെ വെ​റു​തെ വി​ട്ട​ത്. അ​ത് ശ​രി​യാ​യ ന​ട​പ​ടി​യ​ല്ല. നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ സ​ത്ത​ക്ക് ചേ​ർ​ന്ന കാ​ര്യ​വു​മ​ല്ല. വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ് പോ​ലെ​യാ​ക​രു​തെ​ന്നും അ​വ​ർ തു​ട​ർ​ന്നു.

    2008 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 29ന് ​നാ​സി​ക് ജി​ല്ല​യി​ലെ മാ​ലേ​ഗാ​വി​ലു​ള്ള പ​ള്ളി​ക്ക​രി​കെ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട ബൈ​ക്കി​ൽ വെ​ച്ച ബോം​ബു​പൊ​ട്ടി ആ​റു​പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും 101 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​മാ​ണ് കേ​സി​നാ​ധാ​രം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:bombay high courtMalegaon Blast Case
    News Summary - Appeal in Malegaon blast case: Notice issued to seven acquitted accused
    Similar News
    Next Story
    X