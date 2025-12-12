Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightലോക്സഭയിലെ ഇ-സിഗരറ്റ്...
    India
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 11:33 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 11:33 PM IST

    ലോക്സഭയിലെ ഇ-സിഗരറ്റ് വലി: തൃ​ണ​മൂ​ൽ എം.​പി​ക്കെ​തി​രെ സ്പീക്കർക്ക് പ​രാ​തി

    text_fields
    bookmark_border
    ലോക്സഭയിലെ ഇ-സിഗരറ്റ് വലി: തൃ​ണ​മൂ​ൽ എം.​പി​ക്കെ​തി​രെ സ്പീക്കർക്ക് പ​രാ​തി
    cancel
    camera_alt

    അ​നു​രാ​ഗ് ഠാ​ക്കൂർ

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ന​ക​ത്ത് വെ​ച്ച് ഇ-​സി​ഗ​ര​റ്റ് വ​ലി​ച്ചെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി സൗ​ഗ​ത റോ​യി​ക്കെ​തി​രെ ലോ​ക്സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി. ബി.​ജെ.​പി എം.​പി അ​നു​രാ​ഗ് ഠാ​ക്കൂ​റാ​ണ് എം.​പി​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വും അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ്പീ​ക്ക​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ലോ​ക്സ​ഭ ചേം​ബ​റി​നു​ള്ളി​ൽ നി​രോ​ധി​ത പ​ദാ​ർ​ഥ​വും നി​രോ​ധി​ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    എം.​പി​യു​ടെ പേ​ര് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാ​തെ അ​നു​രാ​ഗ് ഠാ​ക്കൂ​ർ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വി​ഷ​യം സ​ഭ​യി​ലു​ന്ന​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ-​സി​ഗ​ര​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യോ പു​ക​വ​ലി​ക്കു​​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു എം.​പി​ക്കും ഇ​ള​വോ ആ​നു​കൂ​ല്യ​മോ ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും രേ​ഖാ​മൂ​ലം പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​നും സ്പീ​ക്ക​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. താ​ൻ പു​ക​വ​ലി​ച്ച​ത് തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണെ​ന്നും മ​ന്ദി​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ല​ല്ലെ​ന്നും സൗ​ഗ​ത റോ​യ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:lok sabhaanurag thakursaugata roye cigeratte
    News Summary - Anurag Thakur files complaint against TMC MP for smoking e-cigarettes in Parliament
    Similar News
    Next Story
    X