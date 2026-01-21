Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Jan 2026 8:33 AM IST
    21 Jan 2026 8:33 AM IST

    ബംഗാളിൽ എസ്.​ഐ.ആർ വിരുദ്ധ സമരം ശക്തം

    ബംഗാളിൽ എസ്.​ഐ.ആർ വിരുദ്ധ സമരം ശക്തം
    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണം (എ​സ്.​​ഐ.​ആ​ർ) ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ദ്രോ​ഹി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ ജ​നം തെ​രു​വി​ൽ. റോ​ഡു​ക​ൾ ത​ട​ഞ്ഞും ട​യ​റു​ക​ൾ ക​ത്തി​ച്ചും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി.

    സൗ​ത്ത് 24 പ​ർ​ഗാ​നാ​സ്, നോ​ർ​ത്ത് 24 പ​ർ​ഗാ​നാ​സ്, ജാ​ർ​ഗ്രാം, കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ദി​നി​പൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ് വി​ന്യാ​സം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി. റോ​ഡ് ത​ട​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും സ്ഥി​തി നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​ധീ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ബം​ഗാ​ളി​ലെ എ​സ്.​​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ സു​താ​ര്യ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ക​രു​തെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ന്റെ പി​റ്റേ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധം തെ​രു​വി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ട​ത്.

    സാ​ധു​വാ​യ രേ​ഖ​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും പ​ല​ത​ര​ത്തി​ൽ ഹി​യ​റി​ങ് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു. കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ദി​നി​പൂ​രി​ലെ ഹാ​ൽ​ദി​യ ദേ​ഭോ​ഗ് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മ​നോ​ഹ​ർ​പൂ​രി​ലെ 269ാം ന​മ്പ​ർ ബൂ​ത്തി​ൽ 1248 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള​തി​ൽ 650 പേ​ർ​ക്കും ഹി​യ​റി​ങ് നോ​ട്ടീ​സ് ല​ഭി​ച്ച​താ​യും ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് വ​ന്ന​വ​രി​ലേ​റെ​യും മു​സ്‍ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട​വ​രാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഡി​സം​ബ​ർ 16ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 7.66 കോ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 7.08 കോ​ടി​യാ​യി കു​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. 58 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രു​ക​ളാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കി​യ​ത്.

