Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഹിന്ദി വിരുദ്ധ ബിൽ:...
    India
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 7:13 AM IST

    ഹിന്ദി വിരുദ്ധ ബിൽ: ധിറുതിപിടിച്ച് വേണ്ടെന്ന് ഡി.എം.കെ

    text_fields
    bookmark_border
    സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്തം
    representative image
    cancel
    Listen to this Article

    ചെ​​ന്നൈ: ത​മി​ഴ്നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ‘ഹി​ന്ദി വി​രു​ദ്ധ ബി​ൽ’ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഡി.​എം.​കെ ആ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ധി​റു​തി​പി​ടി​ച്ച നീ​ക്കം വേ​ണ്ടെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നം. ത​മി​ഴ​ക​മൊ​ട്ടു​ക്കും ഹോ​ർ​ഡി​ങ്ങു​ക​ൾ, ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ ഹി​ന്ദി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും ഹി​ന്ദി സി​നി​മ​ക​ൾ​ക്കും ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നി​രോ​ധ​ന​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണ് നി​ർ​ദി​ഷ്ട ബി​ൽ.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഹി​ന്ദി നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന ബി​ല്ലി​നെ​തി​രെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ഡി.​എം.​കെ പു​തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റി​യെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ന​ട​ൻ വി​ജ​യ്യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗ​പ്ര​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷ​ക്കെ​തി​രാ​യ നീ​ക്കം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി ത​മി​ഴ് വി​കാ​രം ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ത​ന്ത്ര​മാ​ണ് ഡി.​എം.​കെ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ണ്ട്.

    ഹി​ന്ദി അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യാ​ണ് എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഡി.​എം.​കെ വ​ക്താ​വ് ടി.​കെ.​എ​സ്. ഇ​ള​ങ്കോ​വ​ൻ അ​റി​യി​ച്ച​ത് ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്. ന​ട​പ്പ് ത​മി​ഴ്നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സ​മാ​യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഡി.​എം.​കെ ബി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ഡി.​എം.​കെ ഇ​ക്കാ​ര്യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​തി​നി​ടെ, ത​മി​ഴ്നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ നേ​ര​ത്തെ പാ​സാ​ക്കി​യ ചി​ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബി​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കാ​തെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്ത ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ആ​ർ.​എ​ൻ. ര​വി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​​ക്കെ​തി​രെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tamilnadu assemblydmk govtImposing Hindi languageBill Pass
    News Summary - Anti-Hindi Language Bill: DMK says no rush with bills
    Similar News
    Next Story
    X