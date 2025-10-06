Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 6 Oct 2025 11:56 PM IST
    date_range 6 Oct 2025 11:56 PM IST

    ‘ആന്ത്രോത്ത്’ ഇനി നാവിക സേനയുടെ ഭാഗം

    'ആന്ത്രോത്ത്' ഇനി നാവിക സേനയുടെ ഭാഗം
    യുദ്ധക്കപ്പൽ ആ​ന്ത്രോ​ത്ത്

    വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണം: ഇ​ന്ത്യ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ അ​ന്ത​ർ​വാ​ഹി​നി വേ​ധ യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലാ​യ ആ​ന്ത്രോ​ത്ത് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​രോ​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​ത്. കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ റീ​ച്ച് ഷി​പ്പ് ബി​ൽ​ഡേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്‌​സ് ലി​മി​റ്റ​ഡാ​ണ് ഈ ​അ​ന്ത​ർ​വാ​ഹി​നി നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണ​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വൈ​സ് അ​ഡ്മി​റ​ൽ രാ​ജേ​ഷ് പെ​ന്ത​ർ​ക്ക​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന നാ​വി​ക​സേ​ന ഉ​​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ൽ നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ ക​രു​ത്തു​കൂ​ട്ടാ​ൻ ‘ആ​​ന്ത്രോ​ത്ത്’ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    TAGS:indian navy
    News Summary - 'Anthroth' now part of the Navy
