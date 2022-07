അർപ്പിതയുടെ മറ്റൊരു വസതിയിൽനിന്ന് 20 കോടി രൂപ കൂടി പിടിച്ചെടുത്തു

കൊൽക്കത്ത: സ്കൂൾ നിയമന അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബംഗാൾ മന്ത്രി പാർഥ ചാറ്റർജിക്കൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ നടി അർപ്പിത മുഖർജിയുടെ മറ്റൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് 20 കോടി രൂപ കൂടി കണ്ടെടുത്തു. രണ്ട് കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മൂന്നു കിലോ സ്വർണവും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ ഭാഗമായി 15 സ്ഥലങ്ങളിൽ ബുധനാഴ്ച ഇ.ഡി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ ബെൽഗാരിയയിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നാണ് പണം കണ്ടെടുത്തത്. നിർണായക രേഖകൾ കണ്ടെടുത്തതായും വിവരമുണ്ട്.

West Bengal | Huge amount of cash recovered from the residence of Arpita Mukherjee, a close aide of West Bengal Minister Partha Chatterjee, at Belgharia Town Club. Rs 15 Crores counted so far, further recovery of money is expected. pic.twitter.com/MY2vtTx5jg