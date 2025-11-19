Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 11:32 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 11:32 PM IST

    യു.എസ് നാടുകടത്തിയ അൻമോൽ ബി​ഷ്ണോ​യി​ അറസ്റ്റിൽ

    anmol bishnoi arrested by nia
    യു.എസ് നാടുകടത്തിയ അ​ൻ​മോ​ൽ ബി​ഷ്‍ണോ​യി​യെ പട്യാല ഹൗസ് ​കോടതിയിലെത്തിച്ചപ്പോൾ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ധോ​ലോ​ക നാ​യ​ക​ൻ ലോ​റ​ൻ​സ് ബി​ഷ്ണോ​യി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​നും അ​ടു​ത്ത കൂ​ട്ടാ​ളി​യു​മാ​യ അ​ൻ​മോ​ൽ ബി​ഷ്‍ണോ​യി​യെ ദേ​ശീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി (എ​ൻ.​ഐ.​എ) അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ഇ​യാ​ളെ അ​മേ​രി​ക്ക നാ​ടു​ക​ട​ത്തി, ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ ഉ​ട​നെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ ഇ​യാ​ളെ 11 ദി​വ​സ​ത്തെ എ​ൻ.​ഐ.​എ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു.

    എ​ൻ.​സി.​പി നേ​താ​വ് ബാ​ബ സി​ദ്ദീ​ഖി​യു​ടെ കൊ​ല, ന​ട​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഖാ​ന്റെ വ​സ​തി​ക്കു​നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ വെ​ടി​വെ​പ്പ്, പ​ഞ്ചാ​ബി ഗാ​യ​ക​ൻ സി​ദ്ധു മൂ​സെ​വാ​ല​യു​ടെ കൊ​ല തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സ് തേ​ടു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ. ലോ​റ​ൻ​സ് ബി​ഷ്‍ണോ​യ് ഇ​പ്പോ​ൾ ജ​യി​ലി​ലാ​ണ്. ഇ​വ​രു​ടെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​കു​ന്ന 19-ാമ​ത്തെ​യാ​ളാ​ണ് അ​ൻ​മോ​ൽ. യു.​എ​സ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചായിരുന്നു ഇ​യാ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. കാ​ന​ഡ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഗു​ണ്ടാ​സം​ഘ​ത്ത​ല​വ​ൻ ഗോ​ൾ​ഡി ബ്രാ​റു​മാ​യും ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെന്നാണ് എൻ.ഐ​.എ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അൻമോലിനെ കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് എൻ.ഐ.എ 10 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

    നടൻ സൽമാൻ ഖാനുമായി അടുത്ത സൗഹൃദമുള്ള ബാബാ സിദ്ദിഖി ‌2024 ഒക്ടോബർ 12 നാണ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചത്. പ്രത്യേക പൊലീസ് സുരക്ഷയുള്ള മുൻ മന്ത്രി കൂടിയായ ബാബാ സിദ്ദിഖി ബാന്ദ്രയിലെ മകന്റെ ഓഫിസിനു മുന്നിൽ നിന്നു കാറിൽ കയറുന്നതിനിടെ മൂന്നംഗ സംഘം വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. പഞ്ചാബിലെ ഫാസിൽക്ക ജില്ല സ്വദേശിയായ അൻമോൽ, വ്യാജ പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽനിന്നു വിദേശത്തേക്കു കടന്നത്. ദുബായ്, കെനിയ വഴി നേപ്പാൾ കടന്നാണ് ഒടുവിൽ യുഎസിലെത്തിയതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ യു.എസിൽ വച്ച് ഇയാൾ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു.

