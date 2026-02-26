Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 11:30 PM IST

    അനിൽ അംബാനി ഇ.ഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായി

    അനിൽ അംബാനി ഇ.ഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബാ​ങ്ക് ത​ട്ടി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ കേ​സി​ൽ റി​ല​യ​ൻ​സ് ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​നി​ൽ അം​ബാ​നി എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന് മു​ന്നി​ൽ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ട് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​നാ​യി ഹാ​ജ​രാ​യി. രാ​വി​ലെ 10.30ഓ​ടെ​യാ​ണ് ഇ.​ഡി ഓ​ഫി​സി​ൽ അ​നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലാ​ണ് ഇ.​ഡി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ആ​ദ്യ​മാ​യി ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത​ത്.

    റി​ല​യ​ൻ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് 40,000 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ ബാ​ങ്ക് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം. അ​നി​ൽ അം​ബാ​നി​യു​ടെ 3716 കോ​ടി രൂ​പ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ‘അ​ബോ​ഡ്’​എ​ന്ന വീ​ട് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഇ.​ഡി ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

