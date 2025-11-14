Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഹോണടിച്ചത്...
    India
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 12:56 PM IST

    ഹോണടിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല; കുടുംബത്തിനു നേരെ കാറിടിച്ചു കയറ്റിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Accident
    cancel
    Listen to this Article

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഹോ​ൺ മു​ഴ​ക്കി​യ​തി​ലുള്ള വൈരാഗ്യത്തെ തുടർന്ന് മൂ​ന്നം​ഗ കു​ടും​ബം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച സ്കൂ​ട്ട​ർ ഇ​ടി​ച്ചു തെ​റു​പ്പി​ച്ച് കാ​ർ യാ​ത്രി​ക​ൻ. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ എം​.എ​സ് രാ​മ​യ്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് സ​മീ​പം നടന്ന സം​ഭ​വത്തിൽ കാ​ർ ഡ്രൈ​വ​റാ​യ സു​കൃ​ത് ഗൗഡയെ പൊ​ലീ​സ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപടത്തിന് ശേഷം നിർത്താതെ പോയ കാറിനെയും ഡ്രൈവറെയും സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിടികൂടിയത്.

    ഒക്ടോബർ 26ന് ദ​മ്പ​തി​ക​ളും ഇവരുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കു​ട്ടി​യും സഞ്ചരിച്ച വണ്ടിയുടെ പിറകിൽ അ​മി​ത​വേ​ഗ​ത​യിലെത്തിയ കാർ മനപൂർവം ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഡിവൈഡറിന് മുകളിലൂടെ ചാടി മറിഞ്ഞ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നും ഇവർ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണു. അപകടത്തിൽ യുവാവിന്റെ വാരിയെല്ലിനും സ്ത്രീയുടെ കൈയിലും തലയിലും സാരമായ പരിക്കുകളേറ്റിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് ​പ്രദേശവാസികൾ ചേർന്നാണ് ഇവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്.

    പിന്നീട് ഇ​വ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തെ സി​.സി.​ടി​.വി ദൃശ്യങ്ങൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാണ് സു​കൃ​തി​നെ പി​ടി​കൂ​ടിയത്. അമിതവേഗതയിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച സുകൃത് കുടുംബത്തിന് നേരെ കാറ് ഇടിച്ചു കയറ്റുന്നതിന്റെയും തുടർന്ന് നിർത്താതെ ഓടിച്ചു പോകുന്നതി​ന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    സിഗ്നലിൽ വെച്ച് സുകൃതിന് നേരെ ഹോണടിച്ച സ്കൂട്ടർ യാത്രികനോടുള്ള ദേഷ്യമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇയാൾക്കെതിരെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത പ്രകാരം കൊലപാതകശ്രമത്തിന് കുറ്റം ചേർക്കുകയും കേസ് സദാശിവനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അന്വേഷണത്തി​ന്റെ ഭാഗമായി സുകൃത് സഞ്ചരിച്ച കാർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Hit and RunIndia NewsBengaluruAccidents
    News Summary - Angered Over Honking, Bengaluru Techie Mows Down Family Of 3 On Scooter
    Similar News
    Next Story
    X