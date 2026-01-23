Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    23 Jan 2026 11:36 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 11:36 PM IST

    കുട്ടികളിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ​​ന്ധ്ര

    കുട്ടികളിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ​​ന്ധ്ര
    അ​മ​രാ​വ​തി: 16 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ ഉ​പ​യോ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യോ നി​രോ​ധി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ​രി​ഗ​ണ​നാ വി​ഷ​യം ഇ​താ​ണെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി വം​ഗ​ല​പു​ടി അ​നി​ത പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ക​മ്മി​റ്റി ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ന​കം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ സ​മി​തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ അ​ടു​ത്തി​ടെ 16 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ ഉ​പ​യോ​ഗം വി​ല​ക്കി നി​യ​മം പാ​സാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തും സ​മി​തി പ​ഠി​ക്കും. നി​യ​​ന്ത്ര​ണ​മാ​യാ​ലും നി​രോ​ധ​ന​മാ​യാ​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ത​ട​യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് മു​ഖ്യ ദൗ​ത്യ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Andhra Pradesh Social Media
    News Summary - Andhra Pradesh to regulate social media use by children
