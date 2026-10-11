ആന്ധ്ര തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: പിന്നാക്ക വിഭാഗ സംവരണ റിപ്പോർട്ടിന് മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരം; 4,000 തസ്തികകൾ വർദ്ധിക്കും

ആന്ധ്ര തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: പിന്നാക്ക വിഭാഗ സംവരണ റിപ്പോർട്ടിന് മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരം; 4,000 തസ്തികകൾ വർദ്ധിക്കുംtext_fields
വിജയവാഡ: ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് (ബി.സി) സംവരണം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാജീവ് രഞ്ജൻ മിശ്ര കമീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം നൽകി. സുപ്രീം കോടതി മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി 50 ശതമാനം സംവരണ പരിധി ലംഘിക്കാതെയാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കമീഷൻ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മുൻപത്തേക്കാൾ നാലായിരത്തോളം അധിക തസ്തികകളിൽ അവസരം ലഭിക്കും.
പട്ടികജാതി (എസ്.സി), പട്ടികവർഗ (എസ്.ടി) വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സംവരണത്തിന് പുറമെ, വിവിധ കാറ്റഗറികളിലായി 1.40 ലക്ഷത്തിലേറെ തസ്തികകളിലാണ് ഈ സംവരണം ബാധകമാവുക. ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ കണക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗ്രാമ-നഗര തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി 38,000-ലധികം തസ്തികകൾ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കഴിഞ്ഞ വൈ.എസ്.ആർ.സി.പി ഭരണകാലത്ത് ഏകദേശം 33,000 തസ്തികകൾ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത്.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സംവരണ നിരക്കുകൾ
കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന് കൈമാറിയതായി കൃഷിമന്ത്രി കെ. അച്ചൻനായിഡു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ശരാശരി 28.18 ശതമാനമാണ് ബി.സി സംവരണം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.
വിവിധ തദ്ദേശ പദവികളിലെ സംവരണ നിരക്കുകൾ താഴെ പറയുന്ന വിധമാണ്:
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെമ്പർമാർ: 26.73%
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സർപഞ്ചുമാർ: 27.95%
മണ്ഡൽ പരിഷത്ത് അംഗങ്ങൾ : 25.55%
മണ്ഡൽ പരിഷത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ : 24.60%
ജില്ലാ പരിഷത്ത് ടെറിട്ടോറിയൽ അംഗങ്ങൾ : 24.60%
ജില്ലാ പരിഷത്ത് ചെയർപേഴ്സൺമാർ: 23.08%
നഗരസഭാ വാർഡ് അംഗങ്ങൾ: 32.78%
മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺമാർ: 33.02%
കോർപ്പറേഷൻ മേയർമാർ: 35.29%
നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങൾ കാരണം സംവരണം 34 ശതമാനത്തിൽ താഴെ വരുന്ന സീറ്റുകളിൽ, എൻ.ഡി.എ മുന്നണിയിലെ പാർട്ടികൾ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ ഒ.ബി.സി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 34 ശതമാനത്തിലേറെ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രിമാർ വ്യക്തമാക്കി.
വൈ.എസ്.ആർ.സി.പിക്കെതിരെ വിമർശനം; ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം
എൻ.ടി. രാമറാവുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് 1987-ൽ 20 ശതമാനവും തുടർന്ന് 1995-ൽ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 34 ശതമാനവുമാക്കിയ ഒ.ബി.സി സംവരണം 2019-ൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ വൈ.എസ്.ആർ.സി.പി സർക്കാർ 24 ശതമാനമായി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അച്ചൻനായിഡു കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇത് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പതിനേഴായിരത്തോളം തസ്തികകൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കി.
34 ശതമാനം സംവരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള എൻ.ഡി.എ നീക്കത്തിന് കോടതികളിൽ നിന്ന് തടസ്സം നേരിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് റിട്ടയേർഡ് ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാജീവ് രഞ്ജൻ മിശ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചത്. 2011-ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം എസ്.ടി, എസ്.സി സംവരണം ആദ്യം കണക്കാക്കിയ ശേഷം ഭരണഘടനാപരമായ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഒ.ബി.സി ക്വോട്ട നിശ്ചയിച്ചതെന്ന് സാമൂഹിക ക്ഷേമ മന്ത്രി ഡോള ബാല വീരാഞ്ജനേയ സ്വാമി പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാൻ സർക്കാർ സജ്ജമാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി സത്യ കുമാർ യാദവും അറിയിച്ചു.
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