മഹാത്മാഗാന്ധിക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം, സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ സ്മരണകൾ പുതുക്കി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ 'ഗാന്ധി മന്ദിരം'text_fields
ശ്രീകാകുളം: രാജ്യമെമ്പാടും സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെയും സ്മരണകൾ പുതുക്കി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീകാകുളത്തുള്ള 'ഗാന്ധി മന്ദിരം' വീണ്ടും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പ്രതിമകളിലൂടെയും സ്മാരകങ്ങളിലൂടെയും സ്മരിക്കുമ്പോൾ, ശ്രീകാകുളത്തെ ജനങ്ങൾ ഗാന്ധിജിക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് പണികഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ശാന്തി നഗർ കോളനിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഗാന്ധി മന്ദിരം സ്വാതന്ത്ര്യസമര മൂല്യങ്ങളുടെയും ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങളുടെയും പ്രതീകമായി നിലകൊള്ളുന്നു. 1927 ഡിസംബറിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ശ്രീകാകുളം സന്ദർശിക്കുന്നത്. അന്ന് ദിവസങ്ങളോളം പ്രദേശത്ത് തങ്ങിയ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ കാണുകയും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സന്ദേശവും ഖാദി, സ്വദേശി ആശയങ്ങൾ എന്നിവ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനോടടുക്കുമ്പോഴും ആ ചരിത്ര സന്ദർശനം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഇന്നും ആദരവോടെ ഓർക്കുകയാണ്.
യുവതലമുറയിലേക്ക് ഗാന്ധിജിയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ഗാന്ധി മന്ദിരം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 50 ഏക്കറിലധികം വിസ്തൃതിയുള്ള വിശാലമായ പാർക്കിനുള്ളിലാണ് ഈ മന്ദിരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സമാധാനാന്തരീക്ഷത്തിൽ ധ്യാനനിരതനായിരിക്കുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ രൂപമാണ് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലുള്ളത്. ഇതിന് പുറമെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രവും ചർക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലായി ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രതിമയും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെയും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളുടെയും സ്മരണക്കായി ഒരുക്കിയ 'സ്ഫൂർത്തി വനവും' ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. 35 സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെയും 5 സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളുടെയും പ്രതിമകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. രാജ്യത്തിനായി ജീവത്യാഗം ചെയ്തവരെയും സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനായി പ്രയത്നിച്ചവരെയും കുറിച്ച് അടുത്തറിയാൻ ഇത് സന്ദർശകരെ സഹായിക്കുന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന 105 അടി ഉയരമുള്ള ദേശീയ പതാക പ്രദേശത്തിന്റെ ദേശാഭിമാന അന്തരീക്ഷം ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നു. പച്ചപ്പും ശാന്തവുമായ ചുറ്റുപാടുകളുള്ള ഈ പാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലഘട്ടത്തെ ഓർത്തെടുക്കാൻ ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രധാന ഇടമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. സത്യം, സമാധാനം, അഹിംസ എന്നീ മൂല്യങ്ങൾ എക്കാലത്തും ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന ഗാന്ധി മന്ദിരം, ശ്രീകാകുളത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കേവലമൊരു നിർമിതിയല്ല, മറിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പോരാടിയ ആയിരക്കണക്കിന് പേരുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ്.
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