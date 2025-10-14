Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഅനന്തുവിന്‍റെ...
    India
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 10:49 PM IST

    അനന്തുവിന്‍റെ ആത്മഹത്യ: പീഡിപ്പിച്ച ആർ.എസ്.എസ്​ നേതാവിനെ പ്രതി ചേർക്കാൻ പൊലീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    അനന്തുവിന്‍റെ ആത്മഹത്യ: പീഡിപ്പിച്ച ആർ.എസ്.എസ്​ നേതാവിനെ പ്രതി ചേർക്കാൻ പൊലീസ്
    cancel
    camera_alt

    അനന്തു അജി

    Listen to this Article

    കോ​ട്ട​യം: കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം മു​ത​ൽ ലൈം​ഗി​ക, മാ​ന​സി​ക പീ​ഡ​ന​ത്തി​ന്​ വി​ധേ​യ​നാ​യെ​ന്നും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ കു​റി​പ്പി​ട്ട​ശേ​ഷം യു​വാ​വ്​ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​നാ​യ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ നേ​താ​വി​നെ പ്ര​തി ചേ​ർ​ക്കും.

    കോ​ട്ട​യം എ​ലി​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ന​ന്തു അ​ജി​യു​ടെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​കു​റി​പ്പി​ൽ, ‘എ​ൻ.​എം’ എ​ന്ന് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ നേ​താ​വി​നെ പൊ​ലീ​സ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​പ്രേ​ര​ണ കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി​ ​പ്ര​തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ നീ​ക്കം.

    നാ​ലു വ​യ​സ്സ്​​ മു​ത​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ശാ​ഖ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​നം നേ​രി​ട്ടു​വെ​ന്നാ​ണ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ത​മ്പാ​നൂ​രി​ലെ ലോ​ഡ്ജി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ചെ​യ്ത 24കാ​ര​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ചൂ​ഷ​ണം​ചെ​യ്യു​ന്ന​യാ​ൾ കു​ടും​ബ സു​ഹൃ​ത്താ​ണെ​ന്നും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. മ​റ്റു പ​ല​രെ​യും ഇ​തു​പോ​ലെ ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും യു​വാ​വ് കു​റി​പ്പി​ല്‍ ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    യു​വാ​വി​ന്‍റെ പോ​സ്റ്റും ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യും വി​വാ​ദ​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സും ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ എം.​പി​മാ​രാ​യ കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലും പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തു​ക​യും ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​ക്ക്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ananthu murder
    News Summary - Ananthu's suicide: Police to file charges against RSS leader who tortured him
    Similar News
    Next Story
    X