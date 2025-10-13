Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 13 Oct 2025 11:43 PM IST
Updated Ondate_range 13 Oct 2025 11:43 PM IST
‘അനന്തു അജിയുടെ ആത്മഹത്യ: എഫ്.ഐ.ആറിൽ ആർ.എസ്.എസിന്റെ പേരില്ലാത്തത് അനീതി’text_fields
News Summary - ‘Ananthu Aji's suicide: It is unfair that the RSS's name is not mentioned in the FIR’
ന്യൂഡൽഹി: കോട്ടയം സ്വദേശി അനന്തു അജി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ്. ആർ.എസ്.എസ് ശാഖയിൽനിന്നും ലൈംഗികാതിക്രമം നേരിട്ടുവെന്ന് അനന്തുവിന്റെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടും എഫ്.ഐ.ആറിൽ ആർ.എസ്.എസിന്റെ പേരുപോലും ഇല്ലെന്നും, ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ നീതിയുക്തമായ അന്വേഷണം പ്രതീക്ഷിക്കാമോ എന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പവൻ ഖേര വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ ചോദിച്ചു. വിഷയത്തിൽ ആർ.എസ്.എസ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം, ആരോപണം വ്യാജമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ആത്മഹത്യയെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുകയാണെന്നും ബി.ജെ.പി ആരോപിച്ചു.
