ഒഡീഷയിലെ ബാലസോറിൽ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു; 50 പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ബാലസോർ: ഒഡീഷയിലെ ബാലസോറിൽ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. 50 പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്. സംഭവ സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ബാലസോറിലെ ബഹനാഗ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപമാണ് സംഭവം. കൊറോമണ്ടേൽ എക്സ്പ്രസ് ചരക്ക് ട്രെയിനുമായാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. കൊറോമണ്ടേൽ എക്സ്പ്രസിന്‍റെ നിരവധി ബോഗികൾ പാളം തെറ്റി. Show Full Article

News Summary -

An Express Train met with an accident near Bahanaga railway station in Balasore, Odisha