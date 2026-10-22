‘നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ വോട്ടുകൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രമിക്കുന്നത്’; പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ വിമർശനവുമായി അമിത് ഷാ

‘നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ വോട്ടുകൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രമിക്കുന്നത്’; പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ വിമർശനവുമായി അമിത് ഷാtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ‘വോട്ട് ചോരി’ ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനും ബി.ജെ.പിയും തമ്മിൽ ഒത്തുകളിയുണ്ടെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയങ്ങൾക്ക് ന്യായീകരണം കണ്ടെത്താനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അമിത് ഷാ ആരോപിച്ചു.
സ്വന്തം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡൽഹിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ യമുനാ നദി ശുചീകരണത്തിനായി 8,941 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമിത് ഷാ. ഡൽഹിയിലെയും പഞ്ചാബിലെയും ഭരണത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെയും അമിത് ഷാ വിമർശിച്ചു.
'ബി.ജെ.പി തുടർച്ചയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിക്കുന്നു. ഇത് പ്രതിപക്ഷത്തെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ‘വോട്ട് ചോരി’ എന്ന പുതിയ ഒഴികഴിവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്,” അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.'രാഹുൽജി, നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ വോട്ടുകൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ വോട്ട് മോഷണത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്നത്,” അമിത് ഷാ ആരോപിച്ചു.
നരേന്ദ്ര മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതിനു മുമ്പും ബി.ജെ.പി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അമിത് ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പതിറ്റാണ്ടുകളായി അധികാരത്തിന് പുറത്തുനിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളും ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ വോട്ട് മോഷണ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണെന്നും അമിത് ഷാ അവകാശപ്പെട്ടു.
ഡൽഹിയിൽ പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. “രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും ആൾക്കൂട്ട സമ്മർദത്തിലൂടെയും ജനങ്ങളുടെ വിധിയെഴുത്ത് അട്ടിമറിക്കാനാവില്ല. പ്രതിഷേധങ്ങളും ധർണകളും നടത്തിയല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കേണ്ടത്,” അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബിലെ എ.എ.പി സർക്കാരിനെയും അമിത് ഷാ കടന്നാക്രമിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിമരുന്ന് വ്യാപനം രൂക്ഷമാണെന്ന് ആരോപിച്ച അമിത് ഷാ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ.ഡി.എ അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ വിമർശനങ്ങൾക്കൊപ്പം യമുനാ നദി ശുചീകരിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവും അമിത് ഷാ ആവർത്തിച്ചു. 2029 മേയ് മാസത്തോടെ നദി ശുചീകരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച അദ്ദേഹം, മുൻ കോൺഗ്രസ്, എ.എ.പി സർക്കാരുകളാണ് മലിനജലം യമുനയിലേക്ക് ഒഴുകാൻ അനുവദിച്ചതെന്നും ആരോപിച്ചു. മലിനജല സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, അഴുക്കുചാൽ കണക്ഷനുകൾ വർധിപ്പിക്കുക, മലിനജല നിർമാർജനം കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്നിവയാണ് 8,941 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളുടെ ലക്ഷ്യം.
എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി യമുനാ മലിനീകരണം ഡൽഹിയുടെ പ്രധാന പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പുതിയ പ്രഖ്യാപനം എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകുമെന്നത് നടപ്പാക്കലിനെയും സമയബന്ധിതമായ പുരോഗതിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. 2029 മേയ് വരെയുള്ള സമയപരിധി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതിയും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണത്തിലെ യഥാർഥ മാറ്റങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.