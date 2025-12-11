Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightരാ​ഹു​ലി​ന്റെ...
    India
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 12:17 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 12:17 AM IST

    രാ​ഹു​ലി​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി

    text_fields
    bookmark_border
    election commossioner, sir,amith shah,rahul gandhi, loksabah,
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മൂ​ന്ന് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ത​ന്നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ അ​മി​ത് ഷാ ​ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി: ഒ​ന്ന്- തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നെ നി​യ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മി​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​നെ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്നാ​ണ് രാ​ഹു​ലി​ന്റെ ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ ചോ​ദ്യം. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ല​ഭി​ച്ച് 73 വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും ക​മീ​ഷ​നെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഒ​രു നി​യ​മ​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള ഹ​ര​ജി​യി​ൽ നി​യ​മ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞ​ത് പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​യെ​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​നെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മൂ​ന്നം​ഗ സ​മി​തി​ക്ക് നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. ​അ​തു​വ​രെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സം​വി​ധാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. 1950 മു​ത​ൽ 1989 വ​രെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഒ​റ്റ​ക്ക് ക​മീ​ഷ​നെ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​ക്ക് ക​ത്ത​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഭ​രി​ച്ച 55 വ​ർ​ഷ​വും ഇ​താ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ 66 ശ​ത​മാ​നം സ​ർ​ക്കാ​റും 33 ശ​ത​മാ​നം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​വു​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ന്ന് 100 ശ​ത​മാ​ന​വും സ​ർ​ക്കാ​റാ​യി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ട്- മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്കും ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​ർ​ക്കും എ​തി​രെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​രി​ര​ക്ഷ ന​ൽ​കി 2023ൽ ​നി​യ​മം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത് എ​ന്തി​നാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ചോ​ദ്യം. 1950ലെ ​ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് ന​ൽ​കി​യ പ​രി​ര​ക്ഷ മാ​ത്ര​​മേ 2023ൽ ​ത​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന നി​യ​മ​ത്തി​നും ഉ​ള്ളൂ.

    മൂ​ന്ന്- പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ 45 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ന​ശി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ഇ​റ​ക്കി​യ​ത് എ​ന്തി​നാ​ണെ​ന്നാ​ണ് രാ​ഹു​ലി​ന്റെ ചോ​ദ്യം. ഒ​രു പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തി​ൽ റീ​പോ​ളി​ങ് വേ​ണോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ കൈ​ക്കൊ​ണ്ട ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്. പോ​ളി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 45 ദി​വ​സ​ത്തെ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നേ​ര​ത്തേ​യു​ള്ള നി​യ​മ​ത്തി​ൽ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്നൊ​ന്നും സി.​സി.​ടി.​വി ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ സി.​സി.​ടി.​വി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​വ​ക്കും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​രാ​തി​ക്കു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി പോ​ലെ 45 ദി​വ​സം നി​ശ്ച​യി​ച്ച​താ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി ന​ശി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ന​ശി​പ്പി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​മി​ത് ഷാ ​പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:amith shaElection NewsRahul Gandhi
    News Summary - Amit Shah's response to Rahul's questions
    Similar News
    Next Story
    X