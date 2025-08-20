വിവാദ ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു; ബില്ല് അമിത് ഷാക്ക് നേരെ കീറിയെറിഞ്ഞ് എം.പിമാർ

വിവാദ ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു; ബില്ല് അമിത് ഷാക്ക് നേരെ കീറിയെറിഞ്ഞ് എം.പിമാർtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ജയിലിലായാൽ പ്രധാനമന്ത്രി മുതൽ മന്ത്രിമാർക്ക് വരെ പദവി നഷ്ടമാകുന്ന ഭരണഘടന ഭേദഗതി ബില്ല് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാക്കു നേരെ കീറിയെറിഞ്ഞ് എം.പിമാർ. ലോക്സഭയിൽ ബില്ലിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ലോക്സഭയിൽ ഉയർന്നത്. ബിൽ അവതരണത്തെ തുടർന്ന് നാടകീയ രംഗങ്ങളാണ് ലോക്സഭയിൽ അരങ്ങേറിയത്. പ്രതിഷേധം ഒരുഘട്ടത്തിൽ കൈയാങ്കളി വരെ എത്തി. ബഹളത്തെ തുടർന്ന് സഭ നിർത്തിവെച്ചു.
ബില്ലിനെ ഒരുതരത്തിലും പിന്തുണക്കില്ലെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം അറിയിച്ചത്. അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ബില്ലിന്റെ കോപ്പി പോലും നൽകിയില്ലെന്നും ചർച്ച പോലും ചെയ്യാതെ എന്തിനാണിത്ര തിടുക്കപ്പെട്ട് ബില്ല് പാസാക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ ചോദ്യം. ഇതിന് ഭരണഘടനയുടെ ധാർമികത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനാണ് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അമിത് ഷാ മറുപടി പറഞ്ഞു. ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ 21 അംഗ ജോയിന്റ് പാർലമെന്ററി സമിതിക്ക് വിട്ടു. സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങിയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം.
അഞ്ചുവർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റിലായി ഒരു മാസം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വിവാദ ബില്ലാണ് അമിത് ഷാ അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ, ഗുജറാത്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കെ അമിത് ഷാ അറസ്റ്റിലായ കാര്യം കോൺഗ്രസ് എം.പി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടി.
അതിന്റെ പേരിൽ അമിത് ഷാ രാജിവെക്കുമോയെന്നും കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ചോദിച്ചു. എന്നാൽ തനിക്കെതിരെ കള്ളക്കേസാണ് ചുമത്തിയതെന്നും അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെ ധാർമികത കണക്കിലെടുത്ത് മന്ത്രിപദവി രാജിവെച്ചുവെന്നും പിന്നീട് കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പദവിയിൽ തുടർന്നതെന്നും അമിത് ഷാ മറുപടി നൽകി. സുഹ്റാബുദ്ദീൻ ശൈഖിന്റെ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിലാണ് 2010 ജൂലൈയിൽ സി.ബി.ഐ അമിത് ഷായെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ അമിത് ഷാ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു.
രാജ്യത്ത് പൊലീസ് രാജ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കാനാണ് ബി.ജെ.പി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആര് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുമായിരുന്നു അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയുടെ ചോദ്യം. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമെന്ന് ഉവൈസിയും ഭരണഘടനയെ തകർക്കുന്ന ബില്ലെന്ന് മനീഷ് തിവാരിയും പ്രതിഷേധമറിയിച്ചു.
