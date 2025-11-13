Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightചെ​േങ്കാട്ട സ്ഫോടനം:...
    India
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:43 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:43 PM IST

    ചെ​േങ്കാട്ട സ്ഫോടനം: സുരക്ഷ വീഴ്ചയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അമിത് ഷാ ഏറ്റെടുക്കണം- കോൺഗ്രസ്

    text_fields
    bookmark_border
    pawan khera
    cancel
    Listen to this Article

    ​ന്യൂഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ന​ടു​ക്കി​യ, 13 നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ചെ​ങ്കോ​ട്ട​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ണ്ടാ​യ സ്ഫോ​ട​നം ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​ള്ള ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് തീ​വ്ര​വാ​ദ ആ​ക്ര​മ​ണം ത​ട​യു​ന്ന​തി​ൽ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് രാ​ജ്യം അ​റി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ അ​ള​വി​ലു​ള്ള സ്ഫോ​ട​ക​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ എ​ത്തി​ച്ചു​വെ​ന്ന​ത് ഗൗ​ര​വ​മേ​റി​യ കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും എ.​ഐ.​സി.​സി മീ​ഡി​യ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള പ​വ​ൻ ഖേ​ര പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഏ​ഴു​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് വീ​ണ്ടു​മൊ​രു ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്. 2015മു​ത​ൽ ഗു​ർ​ദാ​സ്പൂ​ർ ആ​ക്ര​മ, പ​ഠാ​ൻ​കോ​ട്ട് എ​യ​ർ​ബേ​സ്, പാം​പൂ​ർ, ഉ​റി, ന​ഗ്രോ​ട്ട ആ​ർ​മി ബേ​സ്, അ​മ​ർ​നാ​ഥ് പു​ൽ​വാ​മ, ര​ജോ​രി, രി​യാ​സി, പ​ഹ​ൽ​ഗാം തു​ട​ങ്ങി ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി പ​ദ​വി​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ഡ​ൽ​ഹി സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗം വി​ളി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക​ണം. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​നം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Amit ShahPahalgam Terror AttackDelhi Red Fort Blast
    News Summary - Amit Shah should take responsibility for security lapses - Congress
    Similar News
    Next Story
    X