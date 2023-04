പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പി 300ലധികം സീറ്റ് നേടുമെന്ന് അമിത് ഷാ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഗുവാഹതി: അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന ​പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പി 300ലധികം സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ അവകാശപ്പെട്ടു. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ മൂന്നാം തവണയും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അസമിലെ ദിബ്രുഗഡിൽ നടന്ന ബി.ജെ.പി റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമിത് ഷാ.

അസമിലെ 14 സീറ്റുകളിൽ 12 ഇടത്തും ബി.ജെ.പി വിജയം കൊയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രസംഗത്തിൽ അമിത് ഷാ കോൺഗ്രസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. വിദേശത്തുപോയി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയെ അപമാനിച്ചു. ഇത് തുടർന്നാൽ, കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തുനിന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാകും. കോൺഗ്രസ് എത്രയധികം പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുന്നോ അത്രയും കൂടുതൽ താമരകൾ വിരിയുമെന്നും ഷാ പറഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Amit Shah says that BJP will win more than 300 seats in the general elections