ചാർമിനാറിന് സമീപത്തെ വിവാദ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച് അമിത് ഷാ

ചാർമിനാറിന് സമീപത്തെ വിവാദ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച് അമിത് ഷാtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ചാർമിനാറിനോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന വിവാദ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. തിങ്കളാഴ്ച ഹൈദരാബാദിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം, ബി.ജെ.പി സംഘടിപ്പിച്ച 'മഹാ പദയാത്ര'യ്ക്ക് മുന്നോടിയായാണ് പഴയ നഗരത്തിലെത്തി ദർശനം നടത്തിയത്. കേന്ദ്ര കൽക്കരി-ഖനി മന്ത്രി ജി. കിഷൻ റെഡ്ഡി, തെലങ്കാന ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷൻ എൻ. രാമചന്ദർ റാവു, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ബണ്ടി സഞ്ജയ് കുമാർ എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
'ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുക, അരാജകത്വം തുരത്തുക' എന്ന പ്രമേയമുയർത്തി ബി.ജെ.പി നടത്തുന്ന രാജ്യവ്യാപക ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബഷീർബാഗിലെ ബാബു ജഗ്ജീവൻ റാം പ്രതിമയിൽ നിന്ന് മൊഅസ്സാം ജാഹി മാർക്കറ്റ് വരെ പദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണി നടത്തുന്ന എസ്.ഐ.ആർ വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങളെയും ഞായറാഴ്ച ഡൽഹി രാംലീല മൈതാനിയിൽ നടന്ന റാലിയെയും പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ഈ യാത്രയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന 'ദേശദ്രോഹ ശക്തികൾക്കെതിരെ പോരാടാനുള്ള കരുത്ത് തേടിയാണ്' ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യേക പൂജ നടത്തിയതെന്ന് സംസ്ഥാന ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷൻ രാമചന്ദർ റാവു വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനം രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ള പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി ഡൽഹിയിലെ 'ഫ്ളോപ്പ് റാലി'യിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പൈതൃക സൗന്ദര്യവും തർക്ക നിർമിതിയും: ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം
പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കുത്തബ് ഷാഹി രാജവംശത്തിലെ മുഹമ്മദ് ഖുലി കുത്തബ് ഷാ നിർമിച്ച ചാർമിനാർ, ഇൻഡോ-സാർസെനിക് വാസ്തുവിദ്യയുടെ വിസ്മയവും ഹൈദരാബാദിന്റെ ആഗോള അടയാളവുമാണ്. ഒന്നാം നിലയിൽ ഒരു മദ്റസയും രണ്ടാം നിലയിൽ പള്ളിയും 45-ലധികം പ്രാർത്ഥനാ ഇടങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ 400 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള നിർമിതി. എന്നാൽ, സ്മാരകത്തിന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ മിനാരത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രം പതിറ്റാണ്ടുകളായി വിവാദങ്ങളുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രമാണ്.
നിർമാണത്തിന്റെ നാൾവഴികൾ: ചാർമിനാറിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അതിരുകല്ല് 1965-ൽ കാവി പെയിന്റടിക്കുകയും ഭിക്ഷാടനം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അതിനെ പരിചരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ചരിത്രരേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ആർ.ടി.സി ബസ്സിടിച്ച് കല്ലിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് തറ കെട്ടിപ്പൊക്കുകയും, കാലക്രമേണ മേൽക്കൂരയും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും നിർമിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ഷേത്രരൂപത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.
എ.എസ്.ഐ നിലപാട്: 1960-ന് മുൻപ് അവിടെ ഇത്തരമൊരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നതായി യാതൊരു പുരാവസ്തു-ചരിത്ര തെളിവുകളുമില്ലെന്നും, ഇത് ചാർമിനാറിന്റെ സംരക്ഷിത പരിധിയിലെ അനധികൃത നിർമാണമാണെന്നും ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എ.എസ്.ഐ) വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിർമാണം നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എ.എസ്.ഐ നിരന്തരം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് കത്തയച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾ: 1979-ലും 1983-ലും ഈ തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വർഗീയ കലാപങ്ങളിൽ 45 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് 2012-ലും മേഖലയിൽ വലിയ തോതിൽ അക്രമസംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറി.
ഹൈകോടതി കേസും തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സന്ദർശനങ്ങളും
ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിയമസാധുത ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹരജി കഴിഞ്ഞ ആറ് പതിറ്റാണ്ടോളമായി തെലങ്കാന ഹൈകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. നിർമാണം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കരുതെന്നും തൽസ്ഥിതി തുടരണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കോടതിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനം നീണ്ടുപോകുന്നത് വിഷയം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയെന്നാണ് പൈതൃക സംരക്ഷകരും ചരിത്രകാരന്മാരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
2020-ലെ ജി.എച്ച്.എം.സി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം മുതൽ തന്നെ അമിത് ഷായും യോഗി ആദിത്യനാഥും അടക്കമുള്ള ബി.ജെ.പി ദേശീയ നേതാക്കൾ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നത് പതിവാക്കിയിരുന്നു. തെലങ്കാനയിൽ ഹിന്ദുത്വ വികാരം കേന്ദ്രീകരിക്കാനും പഴയ നഗരത്തിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാനുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായാണ് ഈ സന്ദർശനങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഏതെങ്കിലും മതപരമായ നിർമിതി എന്നതിലുപരി, ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകത്തിന്റെ കാതൽ മറയ്ക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇത്തരം നിർമാണങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നത് ചാർമിനാറിന്റെ ചാരുതയെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഉയരുന്ന വിമർശനം. ചാർമിനാറിന്റെ പവിത്രതയും തനിമയും നിലനിർത്താൻ ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിത മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ശക്തമായി നിലനിൽക്കെയാണ്, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ പുതിയ സന്ദർശനം വിഷയത്തെ വീണ്ടും ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്.