അമിത് ഷാ മണിപ്പൂരിൽ: വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുമായി സംസാരിക്കും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഇംഫാല്‍: കുക്കി വിഭാഗത്തിന് നേരെ നടന്ന പൊലീസ് വെടിവെപ്പിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും സംഘർഷാത്മകമായ മണിപ്പൂരിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ മൂന്നുദിവസ സന്ദർശനത്തിനെത്തി. ഇന്നലെ എത്തിയ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗം വിളിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. സമാധാനശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുമായി അമിത് ഷാ സംസാരിക്കും ഭീ​ക​ര​രെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് നാ​ൽ​പ​തോ​ളം കു​ക്കി ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു കൊ​ന്നതോടെ മ​ണി​പ്പൂ​രി​ൽ സ്ഥി​തി സ്ഫോ​ട​നാ​ത്മ​കമായിട്ടുണ്ട്. തലസ്ഥാനമായ ഇംഫാലിൽ ഉൾപ്പെടെ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തി. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ കലാപത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു എന്നാണ് സുരക്ഷാസേനയുടെ വിലയിരുത്തൽ. വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കുമെന്ന് മണിപ്പൂർ സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ബി​രേ​ൻ സി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നീ​തി ല​ഭി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​ക ഭ​ര​ണ​പ്ര​ദേ​ശം വേ​ണ​മെ​ന്നും കു​ക്കി ഗോ​ത്ര​സ​മൂ​ഹം ക​ടു​ത്ത ഭാ​ഷ​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചു. മെ​യ്തേ​യ് വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രെ ആ​​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ട്ട ‘കു​ക്കി സാ​യു​ധ ഭീ​ക​ര​രെ’​യാ​ണ് സു​ര​ക്ഷ​സേ​ന കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എ​ൻ. ബി​രേ​ൻ സി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മെ​യ്തേ​യ് ആ​​ക്ര​മ​ണം ചെ​റു​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​വ​ൽ​നി​ന്ന​വ​രെ പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് കു​ക്കി വി​ഭാ​ഗം ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ, ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കു​ക്കി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രി​ൽ മൂ​ന്നു പേ​ർ കൂ​ടി മ​രി​ച്ച​താ​യും മ​ര​ണ​സം​ഖ്യ അ​ഞ്ചാ​യ​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇം​ഫാ​ൽ താ​ഴ്വ​ര​യി​ലും സ​മീ​പ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലുമായി 25 ഓളം സായുധസംഘാംഗങ്ങളെ പിടികൂടിയതായും അ​ർ​ധ​സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗം തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​റി​യി​ച്ചു. ഇം​ഫാ​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ മൂ​ന്നം​ഗ​സം​ഘ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ചൈ​നീ​സ് നി​ർ​മി​ത ഗ്ര​നേ​ഡ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ച​തെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​രി​ച്ച​വ​രി​ൽ ഒ​രു പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നു​മു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, വ​ൻ സു​ര​ക്ഷാ​സ​ന്നാ​ഹം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടും അ​ക്ര​മ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മേ​യ് മൂ​ന്നി​നു ശേ​ഷം മെ​യ്തേ​യ്-​കു​ക്കി സം​ഘ​ർ​ഷം യു​ദ്ധ​സ​മാ​ന​മാ​യി തു​ട​ര​വെ, ബി​രേ​ൻ സി​ങ് മെ​യ്തേ​യ് താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​യാ​ളാ​ണെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന കു​ക്കി വി​ഭാ​ഗം എം.​എ​ൽ.​എ കു​റ്റ​​പ്പെ​ടു​ത്തി. ‘‘ഒ​രേ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മെ​യ്തേ​യി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ഇ​നി കു​ക്കി ജ​ന​ത​ക്ക് സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് പു​തി​യ സം​സ്ഥാ​ന​മോ കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​മോ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്’’ -കു​ക്കി പീ​പ്ൾ​സ് അ​ല​യ​ൻ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ൽ​സ​ൺ ലാ​ലം ഹാ​ങ്ഷി​ങ് പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ങ്ങ​ളെ ​കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും വീ​ടു​ക​ൾ തീ​വെ​ക്കാ​നു​മാ​യി മെ​യ്തേ​യ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന ജോ​ലി​യാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡോ വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി ക്യാ​മ്പി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന മ​ങ്താ​ങ് ഹോ​ക്കി​പ് എ​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ൻ ‘ദി ​വ​യ​ർ’ വാ​ർ​ത്താ പോ​ർ​ട്ട​ലി​നോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് എ​ന്ന​ത് ത​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ വ​രു​ന്ന ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​മാ​യി മാ​റി​യെ​ന്നും ഹോ​ക്കി​പ് ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഇ​തി​നി​ടെ, ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ബി​രേ​ൻ സി​ങ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം മെ​യ്തേ​യ് സ​മു​ദാ​യം​ഗ​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​പി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ഇം​ഫാ​ൽ താ​ഴ്വ​ര​യു​ടെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും റോ​ഡ് ഉ​പ​രോ​ധി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. മ​ണി​പ്പൂ​ർ സം​ഘ​ർ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നും മെ​യ്തേ​യ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി മാ​ത്രം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് വി​വി​ധ ഗോ​ത്ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. വീ​ണ്ടും വം​ശീ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം രാ​ഷ്​​ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​ദി മു​ർ​മു​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക് അ​നു​മ​തി തേ​ടി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് ഖാ​ർ​ഗെ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

