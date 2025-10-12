Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 10:20 PM IST

    ഇന്ത്യൻ മുസ്‍ലീങ്ങളുടെ താടിരോമങ്ങൾ പിഴുതെടുക്കുകയും തൊപ്പി തട്ടിപ്പറിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കേന്ദ്രം താലിബാനുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നു, കശ്മീരിക​ളെ മിണ്ടാനനുവദിക്കാത്തതെന്തെന്ന് മെഹബൂബാ മുഫ്തി

    Amid Muttaqi visit, Mehbooba’s poser to Centre
    മെഹബൂബ മുഫ്തി

    Listen to this Article

    ശ്രീനഗർ: ഒരിക്കൽ ഭീകരരെന്ന് മു​ദ്ര കുത്തിയ താലിബാനുമായി ചർച്ചനടത്തുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്വന്തം ജനങ്ങ​ളോട് മുഖം തിരിക്കുന്നതെന്തെന്ന് പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി അധ്യക്ഷയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മെഹബൂബ മുഫ്തി.

    ശ്രീനഗറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പാർട്ടി കൺവെൻഷനിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഫ്തി. ഒരിക്കൽ തീവ്രവാദിക​ൾ എന്ന് താലിബാനെ വിശേഷിപ്പിച്ച കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇ​പ്പോൾ അവരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണ്. അതേസമയം, സ്വന്തം ആളുകളെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ കശ്മീരികളെ മിണ്ടാനനുവദിക്കാത്തതെന്നും മെഹബൂബ ചോദിച്ചു.

    എണ്ണമറ്റ ​കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് താലിബാനെ വിളിച്ചവർ ശനിയാഴ്ച അവരെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. ബി.ജെ.പി അടച്ചുപൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ച ദാറുൽ ഉലൂം ദിയോബന്ദിലേക്ക് താലിബാൻ വിദേശകാര്യമ​ന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്തഖി എത്തിയപ്പോൾ ബി.ജെ.പി പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയെന്നും മെഹബൂബ പറഞ്ഞു.

    ‘നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഇന്ത്യൻ മുസ്‍ലിങ്ങളുടെ താടിരോമങ്ങൾ പിഴുതെടുക്കു​കയും തൊപ്പി തട്ടിപ്പറിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നീണ്ട താടിയും വലിയ ടർബനുകളുമുള്ള താലിബാന് മുന്നിൽ കൈ കെട്ടിയിരുന്ന് ചർച്ച നടത്തുന്നു. ആദ്യം നിങ്ങൾ പള്ളികളും മദ്രസകളും വീടും തകർക്കുന്ന രാജ്യത്തെ മുസ്‍ലിങ്ങളുമായുള്ള ​ബന്ധമാണ് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത്,’ -മെഹബൂബ പറഞ്ഞു.

    ഇന്ത്യൻ മുസ്‍ലിങ്ങളെ സർക്കാർ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണമെന്ന് മുഫ്തി പറഞ്ഞു. പാകിസ്താ​നോട് വിയോജിച്ച് ഇന്ത്യയുമായി കൈകോർത്തവരാണ് കശ്മീരികൾ. എന്നാൽ, അവരുടെ ജീവിതം ഇന്ന് ദുരിതപൂർണമാണെന്നും മുഫ്തി പറഞ്ഞു.

    TAGS:mehbooba muftiKashmirTaliban Minister
