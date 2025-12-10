Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഡൽഹി ഹോട്ടലുകളിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 7:57 AM IST

    ഡൽഹി ഹോട്ടലുകളിൽ തന്തൂർ അടുപ്പുകളിൽ വി​റ​കും ക​ൽ​ക്ക​രി​യും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിരോധനം

    text_fields
    bookmark_border
    ഡൽഹി ഹോട്ടലുകളിൽ തന്തൂർ അടുപ്പുകളിൽ വി​റ​കും ക​ൽ​ക്ക​രി​യും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിരോധനം
    cancel
    Listen to this Article

    ഡ​ൽ​ഹി: ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ വി​റ​കും ക​ൽ​ക്ക​രിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്തൂർ അടുപ്പുകൾ നിരോധിച്ചതായി ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത. വാ​യു മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ത് വ‍‌‍‍‍‍‌‌​ർ​ധി​ച്ചു വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് നിരോധനം.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും റ​സ്റ്റോ​റ​ന്‍റു​ക​ളി​ലും ഓ​പ്പ​ൺ ഈ​റ്റ​റി​ക​ളി​ലും ഗ്രി​ല്ലിം​ഗി​നാ​യും മ​റ്റും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ത​ന്തൂ​ർ അ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണമെന്ന് ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ക​മ്മി​റ്റി (ഡി​പി​സി​സി) ഉ​ത്ത​ര​വിൽ പറയുന്നു. 1981ലെ ​എ​യ​ർ (പ്രി​വ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഓ​ഫ് പൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ) ആ​ക്ടി​ന്‍റെ സെ​ക്ഷ​ൻ 31(A) പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്. വ്യ​വ​സാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഹോട്ടലുകളിലും ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്, ഗ്യാ​സ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റു ശു​ദ്ധ ഇ​ന്ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വൂ എ​ന്നാ​ണ് നി‌‌​ർ​ദേ​ശം. ക​ൽ​ക്ക​രി​യും വി​റ​കും വായുമലിനീകരണത്തിന് ഹേതുവാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pollutionrestaurantCoalfirewood
    News Summary - Amid High Pollution, Delhi Bans Coal, Firewood In All Restaurant Tandoors
    Similar News
    Next Story
    X