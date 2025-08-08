Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    date_range 8 Aug 2025 11:30 PM IST
    date_range 8 Aug 2025 11:31 PM IST

    ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചത് അമേരിക്ക- മാർക് റൂബിയോ

    Marco Rubio
    മാ​ർ​കോ റൂ​ബി​യോ

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് യു​ദ്ധ​മു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ അ​മേ​രി​ക്ക നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് യു.​എ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ർ​കോ റൂ​ബി​യോ പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​മു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന് സാ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ​ഇ​ന്ത്യ-​പാ​ക് യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​ച്ച നാ​ൾ മു​ത​ൽ താ​നാ​ണ് പ്ര​ശ്നം തീ​ർ​ത്ത​തെ​ന്ന് ട്രം​പും അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ലെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യും പ​റ​യു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് യു.​എ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ത​ന്റെ രാ​ജ്യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഒ​രു ചാ​ന​ലു​മാ​യു​ള്ള അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​ണ് റൂ​ബി​യോ ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ട്രം​പ് ‘സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ’​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ഴ്ത്തി. കം​ബോ​ഡി​യ-​താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ്, അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ-​അ​ർ​മീ​നി​യ, കോം​ഗോ-​റു​വാ​ണ്ട സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ധാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത് യു.​എ​സ് ആ​ണെ​ന്ന് റൂ​ബി​യോ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

