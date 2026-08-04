Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightപാർട്ടി അധ്യക്ഷന്റെ...
    India
    Posted On
    date_range 4 Aug 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Aug 2026 7:00 AM IST

    പാർട്ടി അധ്യക്ഷന്റെ മണ്ഡലം നഷ്ടമായി; ബി.ജെ.പിക്കേറ്റ പ്രഹരത്തിൽ ബിഹാറിന്റെ ബദൽ സ്വപ്നം

    text_fields
    bookmark_border
    https://www.madhyamam.com/tags/prashant-kishor
    cancel
    camera_alt

    ബാങ്കിപൂർ നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ജൻ സുരാജ് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ വിജയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

    ന്യൂഡൽഹി: ‘പ​ട്ടി​ക്കും പൂ​ച്ച​ക്കും ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി​യാ​ൽ പോ​ലും മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​ര​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​രും ജ​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ബ​ങ്കി​പൂ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ അ​ഹ​ങ്കാ​ര​ത്തി​നും ആ​ത്മ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നു​മേ​റ്റ ക​ന​ത്ത അ​ടി​യാ​യി, ബി​ഹാ​ർ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​റി​ന്റെ അ​ട്ടി​മ​റി ജ​യം. ബി.​ജെ.​പി അ​ഖി​​ലേ​ന്ത്യാ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ നി​തി​ൻ ന​ബി​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച് രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​ഴി​വു​വ​ന്ന സീ​റ്റി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്നെ നി​ർ​ത്തി​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി തോ​റ്റു​വെ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മ​ല്ല തോ​ൽ​വി​യു​ടെ കാ​ഠി​ന്യ​േ​മ​റ്റു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ജ​യി​ച്ച ശേ​ഷം നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​നു​പ​ക​രം ബി.​ജെ.​പി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ത​ൽ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ച്ച ശേ​ഷം ബി​ഹാ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണി​ത് എ​ന്ന​ത് കൂ​ടി​യാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​യെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​തീ​ഷി​​നെ പ​ടി​യി​റ​ക്കി​യ ബി.​ജെ.​പി​ക്കേ​റ്റ തോ​ൽ​വി

    നി​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ മു​ന്നി​ൽ നി​ർ​ത്തി ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ജ​യി​ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ നീ​ക്കി​യ ശേ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണി​തെ​ന്ന് ഓ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​യാ​യ ജ​ന​താ​ദ​ൾ-​യു​വി​ന്റെ ത​ല​മു​തി​ർ​ന്ന എം.​പി ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. നി​തീ​ഷി​ന്റെ ശൂ​ന്യ​ത നി​ക​ത്താ​ൻ ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി. പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ ഭി​ന്ന​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​ള്ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ ക​രു​തി​ക്കൂ​ട്ടി തോ​ൽ​പി​ച്ച​താ​കാ​മെ​ന്ന ‘ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​നാ സി​ദ്ധാ​ന്തം’ ജെ.​ഡി-​യു നേ​താ​വ് ത​ള്ളി. മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള കോ​ട്ട​യാ​യി​ട്ടും ജ​യി​ക്കാ​നാ​യി ബി.​ജെ.​പി അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം അ​ത്യ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തെ​ന്നും ഫ​ലം പ​ക്ഷേ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജെ​ൻ സി​ രോ​ഷം ക​ത്തി​പ്പ​ട​ർ​ന്ന പ​ട്ന

    ‘ജെ​ൻ സി’​യു​ടെ ജ​ന്ത​ർ മ​ന്ത​ർ ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭം വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ത്തി​പ്പ​ട​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ആ ​സ​മ​ര​ച്ചൂ​ട് ഡ​ൽ​ഹി​ക്കു​പു​റ​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് പ​ട്ന. ഇ​വി​ടെ സ​മ​ര​ത്തെ ക്രൂ​ര​മാ​യി അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്, അ​ത്ത​ര​മൊ​രു രോ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ പ​ട്ന യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യും ഐ.​ഐ.​ടി​യു​മെ​ല്ലാം അ​ട​ങ്ങു​ന്ന, ബി​ഹാ​റി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഹ​ബ് എ​ന്ന് പ​റ​യാ​വു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്റെ കോ​ട്ട​യി​ൽ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​രു​ന്ന​ത്.

    ബ​ങ്കി​പൂ​രി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം യു​വ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​മാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ്ഥി​രം വോ​ട്ടു​ബാ​ങ്കാ​യ ഉ​പ​രി മ​ധ്യ​വ​ർ​ഗ​വും ഉ​ന്ന​ത ജാ​തി​ക്കാ​രും വി​ധി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ത​ങ്ങ​ള​ല്ലാ​തെ മ​റ്റാ​രും ജ​യി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം. ഈ ​അ​ഹ​ങ്കാ​ര​ത്തി​ലാ​ണ്, ഏ​ത് പ​ട്ടി​ക്കും പൂ​ച്ച​ക്കും ടി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി​യാ​ലും ജ​യം ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​യും മു​തി​ർ​ന്ന ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വു​മാ​യ ര​വി​ശ​ങ്ക​ർ പ്ര​സാ​ദ് പ്ര​ചാ​ര​ണ വേ​ള​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​ർ ഇ​ത് പ്ര​ചാ​ര​ണാ​യു​ധ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​ർ ക​വ​ർ​ന്ന​ത് ബി​ഹാ​റി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യം

    ബി​ഹാ​റി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ ഭൂ​മി​യാ​യ പ​ട്ന ന​ഗ​ത്തി​ലെ ബ​ങ്കി​പൂ​രി​ൽ റോ​ഡും അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലും പ​റ​ഞ്ഞ​ല്ല, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ​യും പു​റം​നാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള കു​ടി​യേ​റ്റ​വും പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​ർ വോ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ച​ത്. ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ബി​ഹാ​റി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കൂ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു വോ​ട്ടു​പി​ടി​ത്തം. രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബ​ദ​ലാ​യി പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​റി​നെ ജ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന​ത് ബി​ഹാ​റി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വി​ന്റെ​യും മു​ഖ്യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യു​ടെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭാ​വി തു​ലാ​സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    ബി​ഹാ​റി​ലെ നേ​തൃ​ത്വം ആ​രു​ടെ കൈ​ക​ളി​ൽ വ​ര​ണ​മെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ഫ​ലം ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​ശാ​ന്ത് കി​ഷോ​ർ ഫ​ല​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​വും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. 30 വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ കോ​ട്ട​യാ​ണ് കേ​വ​ലം 30 ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണി​തെ​ന്ന് താ​ൻ നേ​ര​ത്തെ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. പ്ര​ധാ​ന​മ​​ന്ത്രി ഗു​ജ​റാ​ത്തി​നെ കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന​യ​ത്ര ബി​ഹാ​റി​നെ കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കി​ഷോ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Prashant Kishorbihar politicsJan Suraaj PartysetbackBJP
    News Summary - ബി.ജെ.പിക്കേറ്റ പ്രഹരത്തിൽ ബിഹാറിന്റെ ബദൽ സ്വപ്നം
    Similar News
    Next Story
    X