Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightയു.പിയിൽ 558 എയ്ഡഡ്...
    India
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 7:27 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 7:28 PM IST

    യു.പിയിൽ 558 എയ്ഡഡ് മദ്റസകളിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്ത് അലഹബാദ് ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    Allahabad High Court stays investigation into 558 madrasas in Uttar Pradesh
    cancel
    Listen to this Article

    ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ 558 എയ്ഡഡ് മദ്രസകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണം അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി താൽക്കാലികമായി സ്റ്റേ ചെയ്തു. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ (എൻ.എച്ച്.ആർ.സി) നിർദേശപ്രകാരം സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗമാണ് മദ്റസകളിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയത്. മദ്റസകൾക്കെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിച്ച് 2025 ഫെബ്രുവരി, ഏപ്രിൽ, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ എൻ.എച്ച്.ആർ.സി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേസ്. മുഹമ്മദ് തൽഹ അൻസാരി എന്ന വ്യക്തിയാണ് പരാതി നൽകിയത്. ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏപ്രിലിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.

    അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് സരൾ ശ്രീവാസ്തവ, ജസ്റ്റിസ് അമിതാഭ് കുമാർ റായ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് തൽകാലത്തേക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്തത്. അതോടൊപ്പം കോടതി എൻ.എച്ച്.ആർ.സിക്കും പരാതിക്കാരനും നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്തു. കേസിൽ അടുത്ത വാദം കേൾക്കുന്നത് നവംബർ 17ലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു.

    1993 ലെ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 12 എൻ.എച്ച്.ആർ.സിയുടെ അധികാരങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് മദ്റസകൾക്കുവേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ലംഘനം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സെക്ഷൻ 36(2) കമീഷനെ വിലക്കുന്നു.

    പരാതിയിൽ നിയമലംഘനങ്ങളുടെ തീയതി വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ അന്വേഷണത്തിന് സാധുവായ അടിസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നും ഹരജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനാൽ, മുഴുവൻ അന്വേഷണ ഉത്തരവുകളും നിയമവിരുദ്ധവും അസാധുവും ആയി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും മദ്റസകൾക്ക് അനുകൂലമായി സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാ കക്ഷികളുടെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി നാലാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും കമ്മീഷനിൽ നിന്നും കോടതി മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Allahabad High CourtIndiaUttar PradeshLatest News
    News Summary - Allahabad High Court stays investigation into 558 madrasas in Uttar Pradesh
    Similar News
    Next Story
    X