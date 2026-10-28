എല്ലാ വിദേശ കുറ്റവാളികൾക്കും യു.എ.പി.എ. പ്രകാരം ജാമ്യം നിഷേധിക്കാനാവില്ല; അനധികൃത കടന്നുകയറ്റമാണ് മാനദണ്ഡമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

എല്ലാ വിദേശ കുറ്റവാളികൾക്കും യു.എ.പി.എ. പ്രകാരം ജാമ്യം നിഷേധിക്കാനാവില്ല; അനധികൃത കടന്നുകയറ്റമാണ് മാനദണ്ഡമെന്ന് സുപ്രീംകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു നിയമപ്രശ്നത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വളരെ നിർണ്ണായകമായ ഒരു ഉത്തരവാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ നിയമമായ യു.എ.പി.എ. പ്രകാരം കേസെടുക്കുന്ന വിദേശ പൗരന്മാർക്കെല്ലാം ജാമ്യം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഈ സുപ്രധാന വിധി പ്രകാരം നിയമപരമായ രേഖകളോടുകൂടി വിസയിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഒരു വിദേശി പിന്നീട് രാജ്യത്ത് തങ്ങുന്ന കാലാവധി കഴിഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സാധാരണ നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മാത്രം ഈ കടുത്ത വകുപ്പ് ചുമത്താൻ സാധിക്കില്ല. രാജ്യത്തേക്ക് അനധികൃതമായോ കൃത്യമായ രേഖകളില്ലാതെയോ നുഴഞ്ഞുകയറുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് യു.എ.പി.എ. സെക്ഷൻ 43ഡി(7) പ്രകാരമുള്ള കർശന വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാവുക എന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ, ജസ്റ്റിസ് വിപുൽ എം. പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
ശ്രീലങ്കൻ പൗരനായ മുഹമ്മദ് റിഫാസ് എന്നയാളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മദ്രാസ് ഹൈകോടതി വിധിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീൽ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ്. സമുദായ സൗഹാർദ്ദം തകർക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസിൽ പ്രതിയായ റിഫാസ് യഥാർഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് സാധുവായ വിസയിലൂടെയാണെന്നും പിന്നീട് വിസയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസം നിയമവിരുദ്ധമായതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതിയുടെ തുടക്കത്തിലെ കടന്നുകയറ്റം അനധികൃതമാണെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തപക്ഷം ഈ നിയമം ചുമത്താനാവില്ല.
ദേശീയ സുരക്ഷയും രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെങ്കിലും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രാധാന്യത്തെയും നിയമപരമായ ന്യായങ്ങളെയും മാനിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത്തരം വിധികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പാടൂ എന്ന് കോടതി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം സാധാരണക്കാരുടെയും വിദേശ പൗരന്മാരുടെയും നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളെക്കൂടി പരിഗണിക്കുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ പുതിയ ഉത്തരവ്.